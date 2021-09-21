جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من كروت الميمورى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط ٢٣٠٠ كارت ميموري بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران العربية القادمة من الشارقة استوقف سعيد محمود مأمور الحركة الراكب م ٠ ا ٠ ع مصري الجنسية أثناء محاولة الخروج من البوابة الجمركية .

وتم سؤال الراكب عما إذا كان بحوزته بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تمرير أمتعته على جهاز الـxray بواسطة محمود الوحش وأحمد عبدالفتاح مأمور الكشف بالآشعة فأفادوا بوجود أجسام غريبة متماثلة.

وبالعرض على سعد عبادي قام بتشكيل لجنة من عادل متولي وسعيد محمود مأمور الحركة ومجدي عباس، رئيس قسم مكافحة التهريب، وطه الشناوي رئيس قسم الأمن الجمركي، تحت إشراف محمد الشربيني رئيس الوردية؛ لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٣٠٠ كارت ميموري مخبأة داخل علب بأرقاة مغلفة، وقدرت قيمة المضبوطات ب ٥٠٥٠٠ جنيه.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩ لسنة ٢٠٢١.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات فاخوري رئيس مصلحة الجمارك ولدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.