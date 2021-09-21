استقرار أسعار الدينار الكويتى لدى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 21/9/ 2021، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية من الأسبوع الجارى.



سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21-9-2021



وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بين 48.4900 جنيه و51.984 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.3445 جنيه و52.4756 جنيه، حيث سجل سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى ارتفاع طفيف من 51.9848 جنيه لـ 51.9789 جنيه، وانخفض سعر البيع من 52.4438 جنيه لـ 52.4046 جنيه، واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 49.44 جنيه، واستقر سعر البيع عند 52.3358 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" استقر سعر الشراء من 49.44 جنيه واستقر سعر البيع عند 52.301 جنيه.



وبلغ سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري 49.3375 جنيه للشراء وبلغ سعر البيع 52.301 جنيه، وبلغ سعر دينار كويتي "تحويل" 49.337 جنيه للشراء ، كما بلغ سعر البيع 52.301 جنيه ، وسجل سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية 48.46 جنيه للشراء كما سجل سعر البيع 52.326 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.3762 جنيه للبيع.

يشار إلى أن دولة الكويت تعتزم تفعيل آلية جديدة لتلبية إحتياجات سوق العمل لديها من خلال تحويل إقامة المستقدمين ببطاقات الزيارة التجارية إلى إقامة عمل، بهدف إضفاء مرونة على انتقال العمالة خلال فترة الجائحة، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في ظل الأوضاع الراهنة لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، وتستخدم الكويت تقنية جديدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من خلال مسحة واحدة، تظهر خلال ساعتين بعد وصول العينات إلى المختبر.