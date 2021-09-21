أنشطة متنوعة وورش حكي بقصور ثقافة الجمهورية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث اختتم قصر ثقافة بني سويف العرض المسرحي "صاحب مقام"، الذي استمر لمدة 5 أيام، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية .

العرض حكي وغناء وإنشاد، قدم 6 حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، إسماعيل الانبابي، المرسي أبو العباس، والسيدة نفيسة، إضافة إلي القديس مارجرجس يربط بينهم راوي الحكايات والمنشد، كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، شارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، نشوى إسماعيل، كريم البسطي، مصطفى عبد الفتاح، عادل رأفت، محمد العزايزي، أحمد عبد الجواد، أداء وغناء وإنشاد عبادة، وإخراج عادل حسان.

عقد القصر حلقة نقاشية عن "أهمية الرياضة" بالمكتبة العامة وأخرى عن النظافة لدى الأطفال، بجانب اللقاء الخاص بنادي الأدب، كما أقيمت الجلسة الأسبوعية لنادي أدب الطفل والتى تضمنت عرض لمسرح عرائس قفازات للأطفال، فيما نظم نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة بعنوان "إضافة الحركة وتأكيدها بملف الوورد"، بجانب محاضرة حول بعنوان "كتابة المقال" ألقاها محمد علام تحدث خلالها بأن المقال يجب أن يكون له عنوان يناسب للموضوع ومقدمة ونهاية وأن المقال يعبر فيه الكاتب عن رأيه حول هذا الموضوع ومن أنواع المقال تاريخي، سياسي، اقتصادي، رياضي وفني.

فى الوقت ذاته، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظمت مكتبة السلام الثقافية محاضرة بعنوان "مخاطر إدمان الأجهزة الإلكترونية" تناولت خلالها مسؤولة النشاط الحديث عن أنواع الإدمان وخاصة إدمان الأجهزة والألعاب الإلكترونية، ومخاطرها على صحة الفرد وسلامة تفكيره وقدرته على اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى ورشة حكي لقصة "عيد الميلاد" تأليف رشا حسين، بجانب مسابقة في المعلومات العامة حول تاريخ مصر القديمة، بينما عقدت مكتبة كفر حكيم الثقافية دائرة حوار بعنوان "تقبل الرأي والرأي الآخر" دارت حول أهمية قبول آراء الآخرين، وحرية التعبير عن الأفكار والمعتقدات، وأثر ذلك على أمن واستقرار المجتمعات.

أقام بيت ثقافة المناجم ورشة حكى بعنوان "التنمر وأنواعه" تناول خلالها مسؤل النشاط تعريف مفهوم التنمر وأنواعه وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وأدار بيت ثقافة أوسيم حوار مع الرواد حول "دور الشباب في بناء المجتمع"، دار حول الحوار المجتمعي والهدف منه، وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي فى تبادل الآراء، وكذلك أهمية الاطلاع على الثقافات الأخرى مع الاحتفاظ بالهوية، فيما عقد بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان "المواطنة وتنمية الوعي السياسي للنشء"، أوضح خلالها مسؤول النشاط مفهوم قيم المواطنة الصالحة، والانتماء للوطن وأهميته في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.

عقدت مكتبة ساقية مكي الثقافية محاضرة بعنوان "الثقافة الصحية أسلوب حياة" حاضرتها د. أماني أحمد العجمي، والتي تحدثت عن أهمية الوعي الصحي، واتباع نظام غذائي سليم لتقوية جهاز المناعة والتصدي للأمراض المعدية.

وقدمت مكتبة الشيخ زايد الثقافية ورشة رسم للتعبير عن قاع البحار، بجانب ورشة تشكيل بخيوط الصوف لعمل فراشة، كما أقامت مكتبة سقارة ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن المناظر الطبيعة، بينما أقامت مكتبة الطلبة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "العودة للمدارس"، كما نفذ بيت ثقافة طموه ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الريف المصري"، بينما نظم قصر ثقافة الجيزة ورشة فنية لتعليم الرسم باستخدام الألوان المائية، وورشة لتعليم رسم البورتريه، بالإضافة إلى ورش التدريب على" الباليه الفيولينة".

بينما ناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب بعنوان "علم إبنك كيف يعلم نفسه" تأليف كمال زاخر، الذي يدور حول أهمية توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف لأبنائنا وخاصة عن الطبيعة والمجتمع الذي يعيش فيه متدرجًا من البيئة المحلية إلى العالم والكون تبعًا لمراحل النمو التي يمر بها.