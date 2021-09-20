بـ23 إجراءً.. «التخطيط» ترصد أهم قرارات الدولة لدعم طلاب الجامعات خلال الجائحة

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجراءات الدولة لدعم الطلاب وتنظيم سير العملية الدراسية بمختلف الجامعات منذ بداية ظهور جائحة كورونا فى فبراير 2020 وحتى أغسطس 2021، والبالغ عددها 23 إجراء، تمثل أهمها فيما يلى:

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية؛ للحد من انتشار كورونا.

إطلاق منصة التعليم الالكتروني للزمالة المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والشراكة مع منصة INCISION وELSEVIER، بهدف إعداد كوادر قيادية شابة بوزارة الصحة، وتطوير نظام تكليف وتدريب الأطباء، وتوفير وسائل النشر الأكاديمي والبحثي، فضلاً عن إتاحة متابعة المسار التدريبي للمتدربين، وفتح قنوات اتصال بينهم وبين المدربين والمجالس.

استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة خلال العام الدراسى الماضى، وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب التعليمية وحماية صحتهم أثناء انتشار وباء كوفيد-19.

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

أقر مجلس الأعلى للجامعات إجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020 وترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده. وحتى لا يضار اى من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم تم تأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج.

تجهيز المدن الجامعية لاستقبال عدد من العالقين العائدين من الخارج تحت مبادرة "وطنكم يرحب بكم"، وقد تم ذلك التجهيز من حيث نظافتها وتعقيمها وتطهيرها بكافة وسائل التطهير، بما يحقق الغاية المرجوة في استقبال هؤلاء العائدين في أماكن إقامة مناسبة.

إطلاق نداءً بحثياً طارئًا للعمل على أبحاث في مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات من قبل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمبلغ 2 مليون جنيه؛ لتمويل المشروع الواحد على أن تكون الأبحاث المطلوب التقدم بها في مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال وضع خطة واضحة، تتماشى مع أهداف الدولة لتمويل ورعاية الابتكار والتكنولوجيا؛ وكذلك تمويل المشروعات البحثية التى تساهم في حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع.