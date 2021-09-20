تفاصيل احتفالية «الآثار» بيوم السياحة العالمى

يحتفل العالم يوم 27 من شهر سبتمر كل عام بيوم السياحة العالمى، وتنظم الدول التابعة لمنظمة الأمم المتحدة احتفالات لإحياء ذكرى هذا اليوم، والذى تم اختياره من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1970 والذى تم خلاله اعتماد النظام الأساسى لمنظمة السياحة العالمية.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أنها ستقيم احتفالية يوم السياحة العالمى بالبحر الأحمر، وستتضمن الفعالية الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام وتنظيم ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، بمشاركة 120 فنانًا مصريًا ودوليًا من 12 دولة حول العالم.

كما أنه من المقرر أن يتم تنظيم كرنفال موسيقي، وعرضا للأفلام الترويجية التي تنشرها الوزارة عن المحافظات المصرية المختلفة على صفحاتها بمنصات التواصل المختلفة ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في أول أيام الشهر الحالي على هذه المواقع، للترويج السياحي لهذه المحافظات وتستمر لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي.

يشار إلى منظمة السياحة العالمية اختارت شعار “السياحة لتحقيق نمو شامل” ليكون هو موضوع احتفالية عام 2021 بيوم السياحة العالمي، موضحًا أن للجائحة أثر اجتماعي واقتصادي هائل حيث تضررت الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء بسبب تداعيات الفيروس، لافتة إلى أن الفئات المهمشة والأضعف هى الأشد تضررًا من تداعيات كوفيد-19.