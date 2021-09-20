الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل احتفالية «الآثار» بيوم السياحة العالمى

يوم السياحة
يوم السياحة

يحتفل العالم يوم 27 من شهر سبتمر كل عام بيوم السياحة العالمى، وتنظم الدول التابعة لمنظمة الأمم المتحدة احتفالات لإحياء ذكرى هذا اليوم، والذى تم اختياره من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1970 والذى تم خلاله اعتماد النظام الأساسى لمنظمة السياحة العالمية.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أنها ستقيم احتفالية يوم السياحة العالمى بالبحر الأحمر، وستتضمن الفعالية الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام وتنظيم ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، بمشاركة 120 فنانًا مصريًا ودوليًا من 12 دولة حول العالم.

كما أنه من المقرر أن يتم  تنظيم كرنفال موسيقي، وعرضا للأفلام الترويجية التي تنشرها الوزارة عن المحافظات المصرية المختلفة على صفحاتها بمنصات التواصل المختلفة ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في أول أيام الشهر الحالي على هذه المواقع، للترويج السياحي لهذه المحافظات وتستمر لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي.

يشار إلى منظمة السياحة العالمية اختارت  شعار “السياحة لتحقيق نمو شامل” ليكون هو موضوع احتفالية عام 2021 بيوم السياحة العالمي، موضحًا أن للجائحة أثر اجتماعي واقتصادي هائل حيث تضررت الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء بسبب تداعيات الفيروس، لافتة إلى أن الفئات المهمشة والأضعف هى الأشد تضررًا من تداعيات كوفيد-19. 

البحر الاحمر التواصل الاجتماعي منظمة الأمم المتحدة محافظة البحر الأحمر وزارة السياحة والآثار السياحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بمطار الغردقة الدولى

وزير التعليم: «اللى مش هيدفع المصاريف مش هياخد الكتب»

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

النيابة تأمر بحبس المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا