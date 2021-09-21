استقرار جماعى بأسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 21-9-2021

شهدت محركات البحث الإلكترونية، عمليات بحث كثيرة على أسعار مواد البناء، ومنها أسعار الأسمنت، لذا تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير تفاصيل أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 21-9-2021.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء للمستهلك

استقرت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي، اليوم الثلاثاء 21-9-2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع لليوم الثاني على التوالي، حيث تراوحت بين 980 جنيها، وحتى 895 جنيهًا في الطن الواحد.

كما جاءت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 21-9-2021، في حالة استقرار جماعي بجميع الشركات العاملة في القطاع، وتراوحت بين 2500 جنيه، حتى 2390 جنيها للطن الواحد.

واستقرت أيضا،أسعار الأسمنت المخلوط اليوم، في جميع الشركات العاملة في القطاع، ووصلت لـ770 جنيهًا للطن الواحد.

كما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم، استقرارًا في الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 995 جنيهًا، و948 جنيهًا للطن الواحد.



أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر

استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، اليوم الثلاثاء، عند 980 جنيهًا.



ووصل سعر طن أسمنت المسلح، اليوم الثلاثاء، إلى 975 جنيهًا.



وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان، اليوم الثلاثاء، 953 جنيهًا.



بينما شهد سعر طن الأسمنت بشركة النصر، اليوم الثلاثاء، استقرارا عند 945 جنيها.



في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس، اليوم الثلاثاء، 948 جنيهًا.



وسجل سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص اليوم الثلاثاء، 945 جنيها.



ووصل سعر طن الأسمنت بشركة المصري، اليوم الثلاثاء، إلى 943 جنيهًا.

في حين سجل سعر الأسمنت للطن بشركة وادي النيل، اليوم الثلاثاء، 930 جنيهًا.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم، اليوم الثلاثاء، عند 925 جنيهًا.

بينما استقر أيضا، سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، اليوم الثلاثاء، عند 900 جنيه.

ووصل سعر الأسمنت للطن بشركة المعلم، اليوم الثلاثاء، إلى 900 جنيه.

في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 42.5، اليوم الثلاثاء، 900 جنيه.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف، اليوم الثلاثاء، 895 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

استقر سعر طن أسمنت الأبيض العادة، اليوم الثلاثاء، عند 2500 جنيه.



ووصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء، اليوم الثلاثاء، إلى 2460 جنيهًا.



في حين بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة، اليوم الثلاثاء، 2430 جنيهًا.



وجاء سعر طن أسمنت الواحة الأبيض، اليوم الثلاثاء، 2425 جنيهًا.



بينما سجل سعر طن أسمنت سوبر رويال، اليوم الثلاثاء، 2390 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

وصل سعر طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات، اليوم الثلاثاء، إلى 770 جنيهًا.



وسجل سعر طن أسمنت شركة الواحة، اليوم الثلاثاء، 763 جنيهًا.



وبلغ سعر طن أسمنت شركة إيه وان، اليوم الثلاثاء، 745 جنيهًا.



واستقر سعر طن أسمنت شركة النخيل، اليوم الثلاثاء، عند 730 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المقاوم

استقر سعر طن أسمنت شركة السويدي، اليوم الثلاثاء، عند 995 جنيهًا.



في حين سجل سعر طن أسمنت شركة المسلح، اليوم الثلاثاء، 990 جنيهًا.



وبلغ سعر طن أسمنت شركة قاهر البحار، اليوم الثلاثاء، 990 جنيهًا.



بينما وصل سعر طن أسمنت شركة السويس سي ووتر، اليوم الثلاثاء، إلى 978 جنيهًا.

في حين استقر سعر طن أسمنت شركة السهم، اليوم الثلاثاء، عند 948 جنيهًا.