«شكرى» يشارك فى الاجتماع الوزارى التشاورى لمجلس الجامعة العربية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى في الدورة الـ ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مشاركة سامح شكري في هذ الاجتماع تأتي لمواصلة بحث تعزيز آليات العمل المُشترك وتنسيق المواقف تجاه أبرز القضايا العربية.

والتقى وزير الخارجية، ‎سامح شكري، في وقت سابق الإثنين، وزيرة خارجية السويد، آن ليندّ، لبحث سُبل الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية، ‏وذلك في إطار زيارته الحالية إلى نيويورك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري تبادل أيضًا مع نظيرته السويدية الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

و‏التقى ‎سامح شكري، أيضا، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس بنيويورك فى إطار العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين.

كما ‏التقى شكري، في وقت سابق اليوم، نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن ولتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية.

وأعرب سامح شكري، خلال اللقاء، عن تهانيه لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2022- 2023.