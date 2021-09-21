الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 4.9 مليار دولار صادرات مصرية لدول غرب أوروبا خلال 6 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

واصلت الصادرات المصرية لدول غرب أوروبا ارتفاعًا إلى حدود 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 3.2 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.


وأوضح تقرير الإحصاء، أن إيطاليا احتلت مرتبة متقدمة بين دول غرب أوروبا التى ارتفعت الصادرات المصرية لـ 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 731.7 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 408.8 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية لأسبانيا بقيمة 652.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 475.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 176.8 مليون دولار.


وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بقيمة 591 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 388.4 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 202.6 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات لفرنسا 355.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 246.9 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 108.1 مليون دولار، كما بلغت الصادرات لهولندا 343.6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 321.9 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 21.6 مليون دولار.

 

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر  يونيه 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8 ٪.
 

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيه  2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة  78.0  ٪  ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  53.1  ٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8 ٪).

الاحصاء صادرات مصر غرب اوروبا واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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