وفد التنسيقية يحضر حفل دار الأوبرا في البحيرة

على هامش الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة..

حضر وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك في احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى، الحفل الفنى الثقافى الذي نظمته المحافظة بدار الأوبرا احتفالا باليوم الوطنى للمحافظة، والذي حضره اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ضم وفد التنسيقية النائبة رشا كليب ، عضو مجلس النواب، وإيمان طلعت، وأحمد حسبو، ود.محمد علام، وأمين بدر، ود.محمد غنيم، ومحمد نبيل، أعضاء التنسيقية.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وكان قد استقبل اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش مشاركة التنسيقية محافظة البحيرة بالاحتفال بعيدها القومى.

وقدم وفد التنسيقية التهنئة للمحافظ وقيادات محافظة البحيرة وأعربوا عن سعادتهم الشديدة لمشاركتهم الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، الذي يوافق ذكرى انتصار أهالى مدينة رشيد على حملة فريزر عام 1807، والتى قدم فيها الشعب المصري أروع نماذج الفداء والتضحية.

وأعرب محافظ البحيرة عن بالغ امتنانه لزيارة وفد التنسيقية للمحافظة واطلعهم على المشروعات القومية والاستثمارية التى تتم حاليا في المحافظة في إطار خطة التنمية الشاملة لمحافظات الجمهورية، وشكر المحافظ التنسيقية وأعضائها لما يقدماه دائما من لفتات طيبة ومشاركات في معظم المحافل الوطنية، ولما تقدمه التنسيقية لإثراء الحياة السياسية وتنميتها وتنوعها، كما قدم المحافظ درع محافظة البحيرة لوفد تنسيقية الأحزاب تقديرا لمجهوداتها الوطنية المبذولة والتى تلمسها الشعب المصرى العظيم.