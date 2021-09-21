الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تفاصيل مناقشة رواية «منزل الدكتور» بثقافة الدقى

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة الصف أمسية شعرية بعنوان "دور الثقافة في مواجهة الفكر المتطرف"، أدارها الشاعر حجاج محمد رئيس نادي أدب الصف، ودارت حول الأعمال الأدبية التى تحض على المواطنة ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله وصوره، كما عقد قصر ثقافة البدرشين ورشة حكى بعنوان "قبول الآخر ثقافة وأسلوب حياة" تناولت أهمية الاهتمام بمشاعر الآخر واحتياجاته وتقبل آرائه وأفكاره، بينما قدم مركز طفل المنيرة الغربية عرض فيديو بروجيكتور بعنوان "مجمع الأديان" دار حول الأهمية التاريخية والدينية لمجمع الأديان.

 

وأقامت مكتبة الدقي الثقافية ندوة أدبية لمناقشة رواية "منزل الدكتور" للكاتب محمد السيد، أدارها عادل عبد الرازق رئيس نادي ادب الدقي، شارك بها: منى ماهر، عمر القيصر، شيماء أحمد، دعاء بركات، شيماء أيوب، محمد مصطفى، دارت حول تحليل أحداث الرواية من حيث الزمن، والشخوص، والحبكة، ومنطقية الأحداث، كما نظمت المكتبة محاضرة بعنوان "الآثار السلبية للمخدرات على الفرد والمجتمع" تناولت أسباب الإدمان، والآثار السلبية له على صحة الانسان وسلوكه، وأسرته والمجتمع ككل.

 

وأقام قصر ثقافة العياط ورشة حكي بعنوان "شخصيات مصرية مضيئة" تناولت الحديث عن الشخصيات المصرية البارزة التي وصلت إلى العالمية، وقدمت العديد من الإسهامات المضيئة في شتى المجالات، فيما عقدت مكتبة البحر الأعظم محاضرة بعنوان "زكي نجيب محمود فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة"، تضمنت الحديث عن مسيرة حياته العلمية والعملية، وأهم مؤلفاته، والجوائز التي حصل عليها، بالإضافة إلى ورشة تعليم وتحسين الخط العربي.

 

ونفذت مكتبة الكوم الأحمر ورشة حكي بعنوان "ترشيد استهلاك المياه ثقافة وأسلوب حياة"، كما عقدت مكتبة كفر حكيم مسابقة في المعلومات العامة دارت حول نهر النيل والموارد المائية في مصر، بينما أقام بيت ثقافة البراجيل ورشة حكى بعنوان "كن جميلا" ناقش خلالها مسؤول النشاط الأخلاق الكريمة وأهميتها في العلاقات الانسانية، فيما ناقشت مكتبة اطفيح كتاب بعنوان "ملامح القاهرة فى الف سنة" تأليف جمال الغيطاني، الذي يقدم عرضا لآثار مصر.

الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مواجهة الفكر المتطرف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي قصر ثقافة البدرشين مكتبة الدقى الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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