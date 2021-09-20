أبرزها الوقود والقطن.. 93% زيادة فى الصادرات المصرية للهند خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية للهند إلى حدود 1.281 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، مقابل 532.6 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 495.5 مليون دولار بنسبة 93%.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها تأتى فى المرتبة الأولى بين أهم الصادرات المصرية للهند بقيمة 688.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 282.5 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 406.4 مليون دولار بنسبة 143%، يليها صادرات قطن بقيمة 102.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 32.6 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 70.2 مليون دولار بنسبة 215.5%.

أضاف التقرير أن الصادرات من منتجات كيماوية غير عضوية إلى الهند سجلت ارتفاعًا إلى حدود 49.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 23.6 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 25.8 مليون دولار بنسبة 109.3%، وبلغت صادرات ملح كبريت أحجار وأسمنت 40.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 43.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.1 مليون دولار بنسبة 7.4%، وبلغت صادرات منتجات الصيدلة 9.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 48 ألف دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 9.1 مليون دولار بنسبة 19104%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8 ٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 ٪، فواكه طازجة بنسبة 13.8 ٪).