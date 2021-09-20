الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها الوقود والقطن.. 93% زيادة فى الصادرات المصرية للهند خلال 6 أشهر

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية للهند إلى حدود 1.281 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، مقابل 532.6  مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 495.5 مليون دولار بنسبة 93%.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها تأتى فى المرتبة الأولى بين أهم الصادرات المصرية للهند بقيمة 688.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 282.5 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 406.4 مليون دولار بنسبة 143%، يليها صادرات قطن بقيمة 102.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 32.6 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 70.2 مليون دولار بنسبة 215.5%.

أضاف التقرير أن الصادرات من منتجات كيماوية غير عضوية إلى الهند سجلت ارتفاعًا إلى حدود 49.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 23.6 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 25.8 مليون دولار بنسبة 109.3%، وبلغت صادرات ملح كبريت أحجار وأسمنت 40.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 43.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.1 مليون دولار بنسبة 7.4%، وبلغت صادرات منتجات الصيدلة 9.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 48 ألف دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 9.1 مليون دولار بنسبة 19104%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر  يونيه 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8 ٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪ حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيه  2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة  78.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  53.1 ٪، فواكه طازجة بنسبة 13.8 ٪).

الاحصاء صادرات مصر الهند الوقود القطن واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

النيابة تأمر بحبس المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

وزير التعليم: المدارس لا تملك صلاحية الغلق بسبب كورونا

الرئيس التونسى: البعض حاول استثارة الشارع بتوزيع أموال

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

التحريات تكشف سبب وفاة شاب في حمام مطعم شهير بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا