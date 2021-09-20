الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات مهمة

الكاتدرائية
الكاتدرائية

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى استشهاد القديسة باسين وأولادها الثلاثة.

كما تحتفل الكنيسة القبطية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بذكرى استشهاد القديس يؤانس المصري وزملائه.

الموقع الرسمي لكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الارثوذكس بحي جاردن سيتي بوسط القاهرة، تحدث عن واقعة استشهاد القديس يؤانس المصري وزملائه قائلا: "إن ذلك حدث في عهد الإمبراطور مكسيميانوس دازا الذي حكم ما بين سنة 305 إلى سنة 313 م".

أضاف: "كان هذا القديس يحب الرب من كل قلبه ويحفظ الأسفار الإلهية حتى انطبعت في أعماقه وقد تقابل معه يوسابيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي فدهش من معرفته الواسعة للكتاب المقدس وقد أعترف هذا القديس مع زملائه بالسيد المسيح أمام الوالي . فأمر بإرسالهم ليعملوا في أشغال شاقة تحت لهيب الشمس المحرقة . أما يؤانس فأمر الوالي بقلع عينيه وحرق إحدى ساقيه بالحديد المحمي . وأخيرا أمر بقطع رؤوسهم فنالوا أكاليل الشهادة".


وتكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  المرقسية، الاثنين، في احتفالاتها بذكرى استشهاد القديسة باسين وأولادها الثلاثة، وذكرى استشهاد القديس يؤانس المصري وزملائه بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله عدة قراءات كنسية على مدار اليوم مثل:


العشية: مزامير 68 : 25 – 26 + متى 26 : 6 - 13
باكر: مزامير 8 : 2 – 3 + يوحنا 4 : 15 - 24
قراءات القداس
البولس: افسس 5 : 8 - 21
الكاثوليكون: 1 بطرس 3 : 5 - 14
الإبركسيس: اعمال 21 : 5 - 14
السنكسار: حلول اليوم العاشر من شهر توت أول الشهور القبطية، استشهاد القديسة مطرونة، استشهاد القديس يؤانس المصري وزملائه، استشهاد القديسة باسين وأولادها الثلاثة
الإنجيل: مزامير 23 : 4 – 15 + متى 25 : 1 - 13

السنكسار الكنسي السنكسار الدستور السنكسار السنكسار اليوم كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ السنكسار

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