في ذكرى وفاتها.. فايزة أحمد «المطربة التي غنت لكافة أفراد الأسرة»

يحل الثلاثاء 21/9/2021 ذكرى وفاة النجمة فايزة أحمد، التي لقبت بـ"كروان الشرق" حيث غادرت دنيانا في الـ21 من سبتمبر عام 1983 عن عمرٍ ناهز الـ 49 سنة بعد صراعٍ طويل مع سرطان الثدي.

ولدت فايزة أحمد في الخامس من ديسمبر عام 1930، لأب سوري في صيدا بلبنان وعاد الأب إلى دمشق وكانت فايزة طفلة صغيرة لم تبلغ الحادية عشرة من عمرها.

نشأت وعاشت بداية حياتها في دمشق، تقدمت للإذاعة السورية لاختيار المطربين لكنها لم توفق في البداية، سافرت بعد ذلك إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها فطلبتها إذاعة دمشق وعادت لتكمل مسيرة نجاحها وتدربت على يد الملحن محمد النعامي.

استطاعت الراحلة فايزة أحمد أن تخطف قلوب المصرين، بل والعرب أجمع، حيث كانت تتميز بنبرة صوت فريدة من نوعها وقوية، في السطور التالية، نرصد الأسباب التي جعلتها تلقب بـ"كروان الشرق".

فايزة أحمد .. مطربة غنت لكل أفراد العائلة:

تعتبر الفنانة الراحلة فايزة أحمد من النجوم اللاتي غنوا لكافة أفراد الاسرة، فمن منا لا يتذكر أغنية "ست الحبايب" الأغنية المزروعة بقلوبنا قبل عقولنا.

كما غنت للأخ بأغنية "يا حبيبي يا اخويا"، بالإضافة إلى أغنيتها الشهيرة للأب "تعالالي يابا" حيث تعتبر المطربة التي ذكرت الأب بأحد أغانيها، فضلًا عن أغنية "بيت العز" الشهيرة.

فايزة أحمد خليفة أم كلثوم:

وصف الفنان والموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، الراحلة فايزة أحمد أنها "خليفة أم كلثوم"، معللة بذلك قوة صوتها الذي يتميز بالحنان.

فايزة أحمد.. عاشقة السينما

كانت الراحلة فايزة أحمد من عشاق السينما، فكانت أنظارها تتجه للتمثيل، ولكن نحافتها الشديدة ساهمت في عدم قبولها في الكثير من الأعمال، حيث كانت تزن في العشرينات من عمرها 40 كيلوجرام.

قصة حبها الخالدة مع محمد سلطان

تعتبر قصة حب الفنانة فايزة احمد من القصص الخالدة، حيث التقت فايزة أحمد لأول مرة مع شريك عمرها الموسيقار محمد سلطان في منزل الفنان فريد الأطرش وتوالت لقاءاتهما بعد ذلك، حتى جمعت بينهما قصة حب، كللت بالزواج.