مصطفى نصر يطالب بسرعة التدخل لعلاج الناقد محمود قاسم

طالب الروائى مصطفي نصر، بسرعة تدخل المؤسسات الثقافية لعلاج الناقد محمود قاسم، والذي أثر مرض السكرى على عينيه وسبب له المزيد من المتاعب في قدميه.

وكان الروائى الكبير مصطفى نصر، قد كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":عن تأخر الحالة الصحية للناقد محمود قاسم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلًا: "حائر، لا أستطيع فعل شيء أمام أزمة صديقي محمود قاسم، فأنا أعيش في الإسكندرية، بينما صديقي محمود قاسم يعيش في القاهرة، وأجد صعوبة في التنقل من الإسكندرية للقاهرة، لقد اتصلت منذ ساعات قليلة بصديقي محمود قاسم لأطمئن على صحته، فمرض السكر أثر على عينيه، وعلى أطرافه ما أدى للتدخل الجراحي، هو يعاني الآن من متاعب في عينيه وقدميه، أرجو من أتحاد كتاب مصر التدخل، بذهاب وفد منه لزيارته في بيته، وبحث حالته المرضية، أرجوكم سرعة التدخل إنقاذًا لحياته".

ومحمود قاسم من مواليد 1949 ناقد فني وكاتب أدبي، اشتهر بالعديد من الموسوعات الفنية والدراسات المتعلقة بالسينما والدراما.

وكانت قد أقيمت ندوة لمناقشة كتاب تاريخ السينما المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، للناقد محمود قاسم، والتي شهدت حضورًا كبيرًا من الفنانين والجمهور، وأدارها الناقد أحمد سعد الدين.

وقال الناقد أحمد سعد الدين: «محمود قاسم ناقد غني عن التعريف وهو عاشق للتاريخ والأرشيف، وله كتب كثيرة ولكننا سنتحدث اليوم عن أحدث إصداراته وثائق السينما المصرية.. قراءة الوثائق النادرة».

من جانبه، قال الناقد محمود قاسم: «إنني أشكر مهرجان الإسماعيلية وعلاقتي به غريبة جدًا ومنذ إنشائه أحضر يومًا واحدًا وأسافر دون استكماله، وهو مهرجان حميم وقريب إلى قلبي».

وأضاف «قاسم»: «لي اهتمام كبير بكل الاختراعات الحديثة ولي مقال أسبوعي عن موقع يوتيوب وما أحدثه من طفرة كبيرة في مجال السينما لأنه أحيا الكثير من الأفلام التي اندثرت».

وحول الكتاب قال: «في وقت من الأوقات فوجئت بأحد الأشخاص من الإسكندرية يعرض علي أن أشتري عدة أجولة بها دفاتر العشرات من الأفلام التاريخية، وبالفعل اشتريتهم منه بـ2000 جنيه، واكتشفت أنهم كنز لا يقدر بثمن».

وأضاف: «كنت أجري على الكتب القديمة وأقتنيها وسأعطي هذا الأرشيف لإحدى الجامعات خلال الأسبوع القادم مجانًا».