تراجع الإفلاس واتفاقية الصندوق السيادي: حصاد نشاط «التخطيط» اليوم

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الاثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة بدايات مصر لدراسة تحويل منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين الأيوبي إلى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

https://www.dostor.org/3575968



قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق سيعمل جنبا إلى جنب مع شركة "بدايات" مصر ومستثمرين من القطاع الخاص عبر الصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار، على ترميم وصيانة المباني الأثرية أو ذات الطابع المعماري المتميز وتأهيل وتجهيز المباني الأخرى بالمناطق المرخص بها وإعدادها لتقديم الخدمات للزائرين والسائحين.

https://www.dostor.org/3576068

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز لمناقشة عدد من الملفات المهمة من تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، وملف انتقال موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

https://www.dostor.org/3576106

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز من تقييم ٦ آلاف و١٣٨ متقدمًا لشغل ٢٣٨ وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى واتصالات و حاسب آلي" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية والذي تم العمل به اعتبارًا من ٢ نوفمبر عام ٢٠١٦.

https://www.dostor.org/3576570

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس عام 2020، وأظهرت مؤشرات النشرة انخفاض عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته إلى حدود 3205 حالةعام 2020 مقابل 5446 حالة عام 2019 بانخفاض قدره 2241 حالة بنسبة 41.1%.

https://www.dostor.org/3576052