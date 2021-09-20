براتب 1500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة في أسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات المواد الغذائية بأسيوط، براتب 1500 جنيه، إضافة إلى حافز.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مندوبين مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 38 سنة.

وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01140873474، أو التوجه لمقر الشركة في طريق المتدرب، ديروط، أسيوط.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 1809 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5000 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 50 شركة ومصنع قطاع خاص في 11 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر.

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الشرقية، السويس، دمياط، أسيوط، المنيا، بورسعيد، أسوان، القليوبية، الغربية، وقنا، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر أغسطس الماضي، وعددها 80 فرصة عمل.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.