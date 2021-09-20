الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم تهنئ «الغريب للتعليم الأساسي» بلقب المدرسة المتميزة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "مدرسة الغريب للتعليم الأساسي" بالفيوم، بعد فوزها بلقب "المدرسة المتميزة"، في الدورة الخامسة من مسابقة تحدي القراءة العربي في الحفل النهائي الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم.

وتعد مسابقة تحدي القراءة العربي هى المبادرة القرائية والمعرفية الأكبر من نوعها لغرس ثقافة القراءة لدى النشء في الوطن العربي، والذي شارك في دورتها الخامسة أكثر من 21 مليون طالب عربي من 52 دولة، و96 ألف مدرسة و120 ألف مشرف للقراءة.

وحصدت مدرسة الغريب للتعليم الأساسي المركز الأول متفوقة بذلك على 96 ألف مدرسة شاركت في التحدي هذا العام.

الفيوم عمل الوطن ترويج مركز لدي قرار المركز الأول عملية وزير التعليم وزير التربية والتعليم دير وسائل عملي الدكتور طارق شوقي العمل المديريات التعليمية مواد

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