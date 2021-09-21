الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأمير «وليام» و«كيت ميدلتون» ينضمون إلى الأمير «تشارلز» لمشاهدة الفيلم

العائلة المالكة البريطانية
العائلة المالكة البريطانية

يستعد الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، للانضمام إلى الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، لمشاهدة، في سهرة ملكية مشتركة نادرة، لحضور العرض العالمي الأول لفيلم جيمس بوند الجديد No Time" To Die" الأسبوع المقبل.

سهرة ملكية

وحسبما أعلن قصر “كينسينجتون” أن دوق ودوقة كامبريدج وأمير ويلز ودوقة كورنوال سيظهرون على السجادة الحمراء في قاعة رويال ألبرت هول في لندن، للقاء نجم "العميل 007"، دانييل كريج، وفريق عمل الفيلم، بمن فيهم النجوم رامي مالك ولاشانا لينش وليا سيدو. 

من سيحضر حفل العرض الأول؟

كما سيتم تنسيق لقاء الشخصيات الملكية الأربعة، مع كتاب السيناريو فيبي والر بريدج، ونيل بورفيس وروبرت ويد، والمغنية بيلي إيليش وشقيقها الموسيقي فينياس أوكونيل، الذي شارك في كتابة أغنية "جيمس بوند" الجديدة.

ومن المقرر أن ينضم عدد من العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد القوات المسلحة إلى أفراد العائلة المالكة في صالة العرض لمشاهدة الفيلم تقديرًا لهم على عملهم خلال جائحة كوفيد.

وسبق وحضر تشارلز وكاميلا العرض العالمي الأول للفيلم الثالث والعشرون بوند، “Skyfall”، في عام 2012، كما سبق وحضر وليام وكيت العرض العالمي الأول لفيلم بوند الأخير “Specter” في عام 2015، وحينها انضم إليهم الأمير هاري.


تأجيل الفيلم بسبب كورونا 

وفيلم “No Time To Die” المرتقب هو الفيلم الخامس والعشرون والأخير من بطولة كريج في دور جيمس بوند.

وقد واجه الفيلم تأجيل عرضه، لأكثر من عام، بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن سيتم طرحه في دور السينما في المملكة المتحدة بداية من  30 سبتمبر.

أحداث الفيلم

ويؤدّي الفنان دانييل كريج، دوره الشهير “العميل 007”، للمرة الأخيرة، حيث يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا، وتشتعل أحداث الفيلم عندما يأتي صديقه القديم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" فيليكس ليتر، طالباً منه المساعدة.

كما يشارك الممثل الشاب الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، بالفيل المرتقب، ورامي هو الممثل الذي فاز بجائزة أوسكار عام 2019 لأفضل ممثل عن تأديته دور مغني فرقة "كوين" الشهير فريدي ميركوري.

 

مشاركة المغنية بيلي إيليش

والفيلم أيضًا من بطولة الممثلان بن ويشو وكريستوف والتز والممثلات لاشانا لينش وليا سيدو وآنا دي أرماس، وتشدو المطربة الأمريكية "بيلي إيليش" أغنية الفيلم بعنوان "نو تايم تو داي".

كيت ميدلتون كورونا السجادة الحمراء جيمس بوند العائلة المالكة فيلم جيمس بوند الجديد الأمير تشارلز الأمير وليام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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