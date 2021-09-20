الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العنانى يناقش الاستراتيجية المتكاملة للسياحة فى مصر

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

اجتمع د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعد الوزير للشئون الفنية، ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية، وذلك لمناقشة موقف تقدم العمل بالخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر، والتي تعاقد عليها الاتحاد المصري للغرف السياحية الشهر الماضي مع بيت خبرة إيطالي، لتشمل تحديث الدراسة التي سبق أن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وتختلف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت من إعدادها وزارة السياحة والآثار مؤخرًا للترويج السياحي لمصر تمهيدًا لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات، حيث تهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة، لتكون قادرة على المنافسة، بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض بشكل مبدئي عدد من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية، منها خلق إطار مؤسسي يضمن استدامة التعاون بين القطاعين الحكومي والسياحي الخاص، والعمل على إتاحة المنتج السياحي المصري، كما تضمنت الأهداف أيضًا تقديم منتجات سياحية جديدة والإعلان عنها وتنمية البنية التحتية والفوقية اللازمة لتطوير المقاصد السياحية المصرية والخدمات اللازمة لمرتاديها، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمة السياحية المقدمة من خلال زيادة كفاءة العنصر البشرى وجودة المنشآت ورفع معدل التنافسية واستخدام قنوات ترويجية حديثة.

في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة القادمة تضم مسئولين من الحكومة والقطاع الخاص لإطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح تحديث هذه الاستراتيجية، حتى يتمكن الجميع من العمل سويًا في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.

وزير السياحة والآثار الاتحاد المصري للغرف السياحية الخطة الأستراتيجية العنصر البشري الاقتصاد المصرى

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