«الدستور» ترصد تفاصيل خصومة ثأرية منذ 20 عاما بين عائلتين بأسوان (صور)

عقب جلسة صلح..

ترصد ''الدستور'' أسباب خصومة ثأرية بين عائلتي آل جاء وآل رضوان بقرية كلح الجبل بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وما ساهمت فيه من نشر الرعب والفزع بين أهالي القرية بأكملها.

وقالت إحدى أهالي القرية، إنه تمكنت اليوم الاثنين لجان الصلح من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي آل رضوان وآل جاد، بعد سنوات طويلة كانت بمثابة نزيف دماء لا ينتهي أبدًا، حيث إنهم كانوا يقتلون في بعضهم للأخذ بالثأر.

خصومة ثأرية منذ 20 عاما بين عائلتين بأسوان

وأضافت لـ«الدستور» أن تفاصيل بداية الخصومة الثأرية بين العائلتين يرجع إلى منذ ما يقرب من 20 سنة قتل شقيقين من عائلة آل جاد في نفس الوقت وبظروف غامضة، وتداولت الأقاويل داخل القرية أنه تبين للطبيب الشرعي أنهم تناولوا منوم وبعد نومهم قتلوا، بالإضافة إلى أنهم وجدوا أجزاء تم تقطيعها منهم.

وأوضحت أن بعد وفاتهم بمدة أحد أفراد عائلة آل رضوان، قتل شقيق الاثنين المقتولين من عائلة آل جاد، ما أدى إلى أن أبناء الشقيق الأكبر للعائلة الثانية اعتزموا على أخذ الثأر من العائلة الأولى وقتلوا واحدًا منهم، وهكذا امتد سلسال الدماء بينهم.

خصومة ثأرية منذ 20 عاما بين عائلتين بأسوان

وتابعت: “آخر نزيف الدم بينهم منذ عدة أشهر، أن أحد الأطراف من عائلة آل رضوان توجه لبيت زوجة الشقيق الأكبر من عائلة آل جاد، الذي قتل أولاً برفقة شقيقه، ليأخذ بالثآر ولكن أصرت الزوجه أن تحمي أبناءها من الموت ووقفت أمامهم قائلة «لو عاوزين تاخدوا بالتار خده مني انا»، ما أدي إلي تفريغ كل خزينة البندقية الآلية بها، وبعدها ظلت قعيدة الفراش لفترة وتوفيت”.

خصومة ثأرية منذ 20 عاما بين عائلتين بأسوان

وعبرت قائلة «الحمد لله تدخل أهل الخير لإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلين لان كانت العائلات هتخلص علي بعض، ده كانت الحكومة مبتسبش المكان للسيطرة علي نزيف الدماء، لانهم ساكنين في نفس المنطقة، ده غير أن تقع إصابات في الأهالي المارة».

خصومة ثأرية منذ 20 عاما بين عائلتين بأسوان

جدير بالذكر أن شهدت قرية كلح الجبل بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، صباح اليوم الاثنين، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين داخل القرية القرية وهم: '' آل جاد، وآل رضوان".

خصومة ثأرية منذ 20 عاما بين عائلتين بأسوان

خصومة ثأرية منذ 20 عاما بين عائلتين بأسوان