الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يزور مصابي «لقمة العيش» بشنوان

محافظ المنوفيه يزور
محافظ المنوفيه يزور حالات انسانيه بمنزلها

زار مساء اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مصابي لقمة العيش بمنزلهم بقرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، وذلك في لفتة إنسانية للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم متمنياً لهم الشفاء العاجل، وذلك إثر تعرضهم لحادث أليم أثناء ذهابهم إلى محافظة الشرقية بحثاً عن لقمة العيش أدى إلى إصابة أحدهم بكسر في العمود الفقري والآخر بكسر في عظمة الفخذ.

يأتي هذا في ضوء حرص محافظ المنوفية واهتمامه بالأسر الأولى بالرعاية ومساهمته في رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، رافقه السكرتير العام المساعد وممثل مؤسسة حياة كريمة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .


حيث استمع المحافظ من والدهم  عن الحالة الصحية وظروفهم المعيشية الصعبة ، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدهم علي تحمل نفقات العلاج وتلبية متطلبات حياتها ، كما قام المحافظ بتسليمهم مواد غذائية ومستلزمات معيشة، كما وجه بإحضار استشاري مخ وأعصاب غدا للكشف عليهم وتشخيص العلاج ومدى احتياجهم للنقل للعلاج في المستشفى من عدمه كما وجه بتوفير مستلزمات معيشية للأسرة مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .


وفي نهاية اللقاء قدم والدهم الشكر للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة واستجابته الفورية لهم ، يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل الدائم والفعال مع جموع المواطنين والأسر الأولى بالرعاية لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعى .


يذكر أن الشقيقان متزوجان أحدهما يعول أسرة مكونة من 6 أفراد والآخر يعول 4 أفراد وليس لديهم مصدر رزق ثابت وكان مصدرهم الوحيد هو العمل اليومي بالمزارع. 

المنوفية محافظة العلاج المواطنين مستشفى ابراهيم احمد اصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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