شركات السياحة تنظم ورشة عمل مع نظيرتها الألبانية لمناقشة خطة العمل

قال أحمد عبد العظيم، عضو غرفة شركات السياحة، إنه تم تنظيم ورشة عمل بمدينة دوريس الألبانية بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها الألبانية.

شارك في ورشة العمل نحو 50 شركة سياحة مصرية بحضور سفير مصر بألبانيا؛ لمناقشة خطة العمل بين الطرفين وتنظيم رحلات مشتركة بين البلدين.

أضاف عبد العظيم لـ"الدستور"، من ألبانيا أن دعوة شركات السياحة جاءت من وزارة السياحة بالبانيا، وحضر ورشة العمل وزيرة السياحة الألبانية ميرلا كومارو في أول يوم لتوليها منصبها الجديد وزيرة السياحة الألبانية كما شارك من الجانب الألباني وزير السياحة والبيئة الألبانى السابق بلندى كلوسى، وعدد من منظمى الرحلات الألبانية وتم تبادل الخبرات بين الشركات والتشاور حول تنظيم رحلات مشتركة بين البلدين موضحًا أن الجانب الألباني أثنى على الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الدولة وإجراءات السلامة الصحية المطبقة داخل الفنادق لمواجهة عدوى انتشار فيروس كورونا.

أشار عبد العظيم إلى أنه تم الاتفاق على تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة من ألبانيا من مطار تيرانا لمطار شرم تكون يوم الاثنين من كل أسبوع العمل رحلات متبادلة من خط سير شرم، كما طلبنا بمد السفر الى البانيا بدون تأشيرة ضمن الإجراءات التى قامت بها الحكومة الألبانية لزيادة الحركة السياحية بالإعفاء من التأشيرة حتى آخر ديسمبر المقبل، كما طلبنا بعمل منصة سياحية لحجز الفنادق وغيرها من مكونات العمل السياحي.