الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف سبب وفاة شاب في حمام مطعم شهير بعين شمس

جثة
جثة

كشفت مصادر أمنية سبب العثور على جثة شاب داخل حمام أحد الماطعم في عين شمس، حيث تبين أن الوفاة جاءت نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

ويقوم رجال المباحث بسؤال أسرة المتوفى للوقوف على دوافعه، كما يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة بالمطعم وسؤال شهود العيان من العاملين والمترددين على المطعم. 

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من عمال أحد المطاعم بعين شمس بوجود جثة داخل حمام المطعم وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب متوفى، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

غرفة عمليات البحث الجنائي العثور على جثة مطعم شهير وفاة شاب معلومات جنائية جرعة زائدة من المخدرات

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وائل لطفي

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