التحريات تكشف سبب وفاة شاب في حمام مطعم شهير بعين شمس

كشفت مصادر أمنية سبب العثور على جثة شاب داخل حمام أحد الماطعم في عين شمس، حيث تبين أن الوفاة جاءت نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

ويقوم رجال المباحث بسؤال أسرة المتوفى للوقوف على دوافعه، كما يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة بالمطعم وسؤال شهود العيان من العاملين والمترددين على المطعم.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من عمال أحد المطاعم بعين شمس بوجود جثة داخل حمام المطعم وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب متوفى، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.