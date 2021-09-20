تعرف على حكم الشرع في الدعاء على الزوج المُقصر

من الأسئلة التي أثارت جدلا كبيرًا داخل جروبات الفتوى من سائلة تقول: أقوم بالدعاء على زوجى الذي يعاملني معاملة سيئة ولا يحسن عشرتي، وأقول دائما فيه حسبي الله ونعم الوكيل، ما حكم الشرع في ذلك؟ حيث أجاز البعض الدعاء على الزوج بينما حرم البعض الآخر.

وعلى الجانب الآخر، تساءلت الكثير من السيدات عن حكم الشرع في الدعاء على الزوج سيئ المعاملة في لحظة الزعل؟.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إنه من الأفضل ألا تدعى الزوجة على زوجها، لأنه إذا حدث للزوج نكبة فإنها ستعود على الزوجة، فالأصل في الشرع السئ لا يزال بالسئ، وإنما يزال بالحسن، فأدعى له، وهذه درجة أعلى.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه يقول: ما حكم الدعاء على الزوج؟ حولى الدعاء السلبي إلى إيجابي، أدعى له بأن الله يرجعه إلى رشده، وأن يلين قلبه عليها، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، وكل ما تشاء بالدعاء.



وأكد عاشور، أن البيوتات الآن تقام على تقوى النساء والمؤمنات والسيدات الصالحات التي إذا أساء الأزواج هن يصلحن سوء أزواجهن، وأدعو السيدات أن يعاملوا الأزواج بالحسنى كما كان يفعل سيدنا النبي عليه السلام، وأن يقابلوا المعاملة السيئة بالحسنة.

طرق التواصل مع دار الإفتاء



وقد حددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.