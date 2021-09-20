«تويتر» تدفع 809 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها بتضليل المستثمرين

أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، أنها ستدفع 809.5 مليون دولار أمريكي لتسوية دعوى قضائية تُفيد بأن الشركة ضللت المستثمرين.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إلى أن صفقة التسوية تنص أيضا على الشركة ورؤسائها التنفيذيين جاك دورسي وريتشارد كوستولو بالاستمرار في الامتناع عن ارتكاب أي أخطاء أو أفعال غير ملائمة.

وأضافت الصحيفة أن الدعوى تزعم أن شركة تويتر خلال نوفمبر 2014 عقدت "تجمعا حماسيا للمحللين في محاولة لدعم ثقة المستثمر"، كما دعت أن تويتر "قدمت توقعات نمو غير واقعية خلال الفعالية لتهدئة شكوك المستثمرين".

ومن جانبها، ذكرت الشركة في بيان أنها تنوي دفع غرامة التسوية بأموال نقدية بحلول نهاية 2021.

ويسعى موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى توفير المزيد من وسائل التعبير عن الرأي أو المشاعر تجاه أي تغريدة يتم نشرها على الموقع.

ويقوم حاليا مستخدمو تويتر بالنقر على زر قلب للتعبير عن "إعجاب" بأي تغريدة.

ولكن موقع التواصل الاجتماعي بدأ قبل قليل اختبار خاصية جديدة باسم "تويت ري أكشنز" أو "ردود الفعل على التغريدة" تتيح للمستخدمين خيار النقر على الرموز التعبيرية مثل وجه ضاحك أو وجه حزين مع دمعة واحدة، أو وجه يفكر أو قلب أو يدان تصفقان.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تويتر أتاح هذه الخصائص للمستخدمين في تركيا لفترة محدودة على سبيل التجربة، وقال إنه يعتزم توسيع نطاق التجربة ليشمل أماكن أخرى من العالم. ولكي يصل المستخدم إلى خيارات "ردود الأفعال" يقوم بالنقر لفترة طويلة على رمز القلب لتظهر قائمة التعبيرات المطلوبة.

ويختبر موقع تويتر بالفعل المزيد من الخصائص في الوقت الذي يحاول فيه زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع. وتتيح شبكات تواصل اجتماعي أخرى مثل فيسبوك لمستخدميها أدوات للتعبير عن رأيهم أو شعورهم بما يتجاوز مجرد زر "أعجبني".

وذكر موقع تويتر أنه اختار الرموز التعبيرية في "ردود الفعل على التغريدة" بعد أن أجرى بحثا عن أكثر الكلمات والرموز التعبيرية شيوعا في التغريدات واستطلاع رأي المستخدمين بشأن مشاعرهم بعد قراءة تغريدة ما.