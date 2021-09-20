بسنت النبراوي تحضر العرض الخاص لفيلم «عروستي» بالعكاز (صور)

حرصت الفنانة بسنت النبراوي، على حضور العرض الخاص لفيلم عروستي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وتشارك فيه بسنت كضيفة شرف؛ رغم إصابتها مؤخرا بتمزق شديد في القدم، حيث حضرت العرض الخاص وهي تستند على “عكاز”.

وقالت بسنت في تصريحات لـ"الدستور"، إنها لما تتردد للحظة في قبول المشاركة في العمل، مؤكدة أنها تحمست بشدة حتى لو كان وجودها كضيفة شرف في العمل ولكنه من أجل المخرج محمد بكير وفكرة العمل نفسه، مشيرة إلى أنها لم تفكر لحظة في الغياب عن العرض الخاص وعندما علمت بإقامته في الشيخ زايد بأحد السينمات هناك أصرت على الحضور ومشاركة صناعه فرحتهم بعرض الفيلم .

بسنت النبراوي

وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما؟.

بسنت النبراوي

وحضر العرض الخاص عدد من الضيوف من بينهم الفنان مصطفي درويش والفنانة ميرهان حسين والفنان اسلام ابراهيم والفنان حسن ابو الروس ومريم الخشت وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

وكانت آخر أعمال الفنانة بسنت النبراوي وهو مسلسل اللي مالوش كبير والذي قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان احمد العوضي وعدد كبير من الفنانين منهم الفنان خالد الصاوي والفنانة دنيا عبدالعزيز والفنان محمد يونس والفنانة عايدة رياض والفنان فتوح أحمد وهدي الاتربي وآخرون وهو من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفي فكري وعرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.