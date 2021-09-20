الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بسنت النبراوي تحضر العرض الخاص لفيلم «عروستي» بالعكاز (صور)

بسنت النبراوي
بسنت النبراوي

حرصت الفنانة بسنت النبراوي، على حضور العرض الخاص لفيلم عروستي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وتشارك فيه بسنت كضيفة شرف؛ رغم إصابتها مؤخرا بتمزق شديد في القدم، حيث حضرت العرض الخاص وهي تستند على “عكاز”.

وقالت بسنت في تصريحات لـ"الدستور"، إنها لما تتردد للحظة في قبول المشاركة في العمل، مؤكدة أنها تحمست بشدة حتى لو كان وجودها كضيفة شرف في العمل ولكنه من أجل المخرج محمد بكير وفكرة العمل نفسه، مشيرة إلى أنها لم تفكر لحظة في الغياب عن العرض الخاص وعندما علمت بإقامته في الشيخ زايد بأحد السينمات هناك أصرت على الحضور ومشاركة صناعه فرحتهم بعرض الفيلم .

IMG20210920185304
بسنت النبراوي 

 

وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما؟.

IMG20210920185301
بسنت النبراوي 

وحضر العرض الخاص عدد من الضيوف من بينهم الفنان مصطفي درويش والفنانة ميرهان حسين والفنان اسلام ابراهيم والفنان حسن ابو الروس ومريم الخشت وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

وكانت آخر أعمال الفنانة بسنت النبراوي وهو مسلسل اللي مالوش كبير والذي قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان احمد العوضي وعدد كبير من الفنانين منهم الفنان خالد الصاوي والفنانة دنيا عبدالعزيز والفنان محمد يونس والفنانة عايدة رياض والفنان فتوح أحمد وهدي الاتربي وآخرون وهو من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفي فكري وعرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

IMG20210920185258
بسنت النبراوي 
شهر رمضان الدستور الفنانين عرض فرح على عمل جلسة مرسى خالد خالد الصاوي الفن ماضي سلام إبراهيم دنيا جمع مثالي احد نفس الف مات مسلسل اللي مالوش كبير الفيل الصد الفنان أحمد العوضي الماضي ميرهان الفنان مصطفي درويش السي عند الفنان احمد الفنان حسن أبو الروس فناني السين الفنان أحمد حاتم العم العرض الخاص لفيلم عروستي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

النيابة تأمر بحبس المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

الرئيس التونسى: البعض حاول استثارة الشارع بتوزيع أموال

وزير التعليم: المدارس لا تملك صلاحية الغلق بسبب كورونا

التحريات تكشف سبب وفاة شاب في حمام مطعم شهير بعين شمس

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا