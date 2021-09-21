الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لواش: الدفع بمنافذ الأسماك والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لحدائق أكتوبر

الأسماك
الأسماك

أكد عبد النبي لواش، مدير إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يوم السبت المقبل سيتم الدفع بالمنافذ المتنقلة إلى مدينة حدائق اكتوبر لتوفير جميع الأصناف من الأسماك الطازجة والمجمدة واللحوم المفروم والمواد الغذائية، وغير ذلك من السلع لتوفير احتياجات المواطنين في تلك المناطق التي تخلو من الخدمات التموينية ومن منافذ الشركة وهي المناطق المستهدفة.

وأعلن مدير إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم تحديد جداول بالمواعيد خلال الفترة الصباحية وحتى الفترة المسائية المنافذ المتنقلة حسب الكثافة السكانية في كل منطقة للاستفادة بأكبر قدر من المواطنين، ولتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % مراعاة للبعد الاجتماعي لمحدودي الدخل من المواطنين.

وأوضح أن السيارات المتنقلة تقوم بتوفير الأرز بسعر 8 جنيهات والسكر بـ8 جنيهات والزيت بسعر 17 جنيها والدقيق بسعر 7 جنيهات للكيلو واللحوم المفروم بسعر 70جنيها للكيلو.

وأضاف مدير إدارة المنافذ المتنقلة التابعة للشركة المصرية لتسويق الأسماك أنه سيتم طرح البلطي بـ28 جنيهًا للكيلو  وسيتم طرح أسماك الدوبارة بسعر 55 جنيها وطرح المكرونة الخليجي الطازجة بسعر 65 جنيها ويتم طرح نوعين من الماكريل الياباني والأيسلندي بسعر يتراوح من 28 جنيها إلى 30 جنيها و45 جنيها للكيلو، كما يتم طرح شوربة السي فود بـ47 جنيهًا للكيلو، ويتم طرح البوري بسعر يتراوح ما بين 55 جنيهًا إلى 65 جنيهًا ويتم طرح الجمبري بجميع أنواعه الطازجة والمجمدة والأنواع المتوسطة والصغيرة يبدأ من 125 جنيهًا و135 جنيهًا و175 جنيهًا، حسب تلك الأنواع.

 

وزارة التموين المواطنين السبت الأسماك المصرية السكر منطقة البلطي حدائق توفير أسعار مخفضة مكرونة السبت المقبل السيارات المتنقلة تسويق الأسماك حدائق أكتوبر

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