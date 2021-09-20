عضلات صلاح ومعاناة يوفنتوس.. ما يبحث عنه المصريون اليوم

أظهرت مؤشرات محرك البحث الشهير «جوجل» اهتمامًا واسعًا من المصريين بالأحداث الرياضية، فجاء نجمنا المصري محمد صلاح ونادي يوفنتوس الإيطالي في مقدمة عمليات البحث، اليوم الاثنين.

مُعاناة يوفنتوس بعد رحيل كريستيانو رونالدو

معاناة نادي يوفنتوس، كانت من بين اهتمامات المصريين، حيث أظهرت عمليات البحث في نطاق مصر تداول اسم يوفنتوس باللغة العربية والإنجليزية على نطاق واسع، تزامنًا مع تعثره في الدوري الإيطالي، فبعد 4 جولات لعبها الفريق بعد رحيل مُهاجمه المُخضرم كريستيانو رونالدو؛ لم يتمكن من اقتناص أي فوز في المسابقة، وحلّ في ذيل جدول الدوري ليبقى في المركز الثامن عشر من أصل 20 فريقًا، بنقطتين جمعهما عن تعادلين اثنين، وتلقى هزيمتين.

عضلة محمد صلاح

أما لاعبنا الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، فكان حاضرًا في أكثر العمليات بحثًا على محرك جوجل، فرغم مرور يومين على إحرازه هدفًا في مرمى كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، غير أن أصداء الهدف لم تنتهِ بعد، على خلفية صورة التقطها أحد المصورين لـ محمد صلاح، أظهرت عضلة غير مألوف رؤيتها في لاعبي الكورة، أثناء خلعه قميصه احتفالًا بالهدف الثاني لفريقه في مرمى كريستال بالاس، وأثارت جدلًا كبيرًا على فيسبوك، وتبين أنها تسمى العضلة المنشارية وتظهر نتيجة تمارين قاسية يقوم بها صلاح.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

كما جاءت عمليات البحث عن نتيجة الدور الثاني للثانوية، من بين الأكثر بحثًا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعدها في الثانية من ظهر الثلاثاء، وتكون على نفس رابط نتيجة الثانوية للدور الأول في الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يُمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم برقم الجلوس عند إعلانها، تمهيدًا لدخولهم تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات.