حصاد القوى العاملة اليوم: صرف 3.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، الإثنين، عدد من الأحداث المهمة، حيث أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 112 ألفًا و514 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 468 ألفًا و643 جنيهًا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن "و.أ.ح" ويعمل رسام معماري لدي احدي الشركات لتحصيلها وديًا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

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كما أعلن الوزير، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بتعيين 671 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2703 شاباً، فضلا عن إصدار 1110 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً، بمبلغ 3 ملايين و658 ألفاً و704 جنيهات، لـ3750 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 42 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم.



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قال حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، إن المديرية قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 190 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 65 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1457 منشأة، وأسفر عن تحرير 93 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 53 شكوى وتم تسويتها بالكامل، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا تابعت المديرية التفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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