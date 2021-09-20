جميلة عوض: فيلم «عروستى» لكل الفئات وليس للشباب فقط

أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم السينمائي الجديد عروستي والذي أقيم له عرض خاص اليوم في أحد سينمات الشيخ زايد، مشيرة إلى أن الفيلم دراما اجتماعية مختلفة سعيدة بالمشاركة فيها .



وقالت جميلة في تصريحات لـ"الدستور"، إنها لأول مرة تقوم بالعمل مع الفنان أحمد حاتم، مشيرة إلى أن العمل معه ممتع وكان لدينا هدف تقديم وجبة سينمائية جيدة، كما أن المخرج محمد بكير بذل مجهودات كبيرة لخروج العمل بالشكل الذي يليق الجمهور .



وأشارت جميلة إلى أن فيلم عروستي هو فيلم لجميع العائلة وليس فئة معينة أو للشباب فقط، مؤكدة أن الفيلم يحمل كثيرا من الرسائل المختلفة .



وكان قد انطلق الإعلان الرسمي للفيلم الرومانسي الكوميدي عروستي من إنتاج إيهاب السرجاني وللمخرج محمد بكير والذي يجمع لأول مرة النجمين أحمد حاتم وجميلة عوض، ومن المرتقب إطلاقه يوم 22/9 في دور العرض.

الإعلان الرسمي للفيلم يصور أحمد حاتم وجميلة عوض وقد جمعت بينهما ما يبدو أنها علاقة غير مستقرة تشهد الكثير من التقلبات والشد والجذب.

وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط؛ للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما؟

بالإضافة لأحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوفي، هند عبد الحليم، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي. والفيلم من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.