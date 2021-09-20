خبراء: عودة العمالة المصرية لليبيا ستفتح أفقًا جديدة للاستثمار

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية الليبية منذ قديم الزمان هي مشتركة في جميع القطاعات.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ«الدستور» أن إعادة الإعمار لدى ليبيا والعمالة المصرية إليها مرة أخرى هو خبير جيد وسيعمل على تخفيض أعداد البطالة في مصر، ونأمل أن تزيد الأعداد علي مليون مصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن العوائد من إعادة العمالة سيكون جيدا خاصة أن مصر لديها دور واضح في إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن العمالة المصرية لديها من الخبرة لعقود من الزمن بالسوق الليبية وكيفية التعامل معه متوقعين أن تزيد فرص الاستثمار والتعاون وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن إعادة العمالة هو أمر إيجابي للاقتصاد المصري في كل الأحوال.