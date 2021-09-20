الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبراء: عودة العمالة المصرية لليبيا ستفتح أفقًا جديدة للاستثمار

العمالة المصرية
العمالة المصرية

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية الليبية منذ قديم الزمان هي مشتركة في جميع القطاعات.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ«الدستور» أن إعادة الإعمار لدى ليبيا والعمالة المصرية إليها مرة أخرى هو خبير جيد وسيعمل على تخفيض أعداد البطالة في مصر، ونأمل أن تزيد الأعداد علي مليون مصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن العوائد من إعادة العمالة سيكون جيدا خاصة أن مصر لديها دور واضح في إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن العمالة المصرية لديها من الخبرة لعقود من الزمن بالسوق الليبية وكيفية التعامل معه متوقعين أن تزيد فرص الاستثمار والتعاون وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن إعادة العمالة هو أمر إيجابي للاقتصاد المصري في كل الأحوال.

العمالة المصرية ستفتح جديدة للاستثمار الإدريسي مشتركة القطاعات الاعمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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