الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يؤيد إجراء تحقيق شامل في ضربة بطائرة مسيرة في أفغانستان

بايدن
بايدن

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد إجراء تحقيق شامل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة أودت بحياة ما يصل إلى 10 مدنيين أفغان الشهر الماضي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنه جرى إطلاع بايدن صباح الجمعة على تفاصيل هذه الضربة التي نُفذت في أغسطس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "كان ذلك بطريق الخطأ خسارة كل روح مأساة".

وأكد أقارب المدنيين الأفغان الذين قتلوا "خطأ" في هجوم طائرة أمريكية مسيرة نهاية أغسطس الماضي في كابول، أن الاعتذار الذي قدمته واشنطن "غير كاف" حيال هذا الأمر.

البيت الأبيض الرئيس الامريكي جو بايدن طائرة مسيرة أفغان

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