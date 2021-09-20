بايدن يؤيد إجراء تحقيق شامل في ضربة بطائرة مسيرة في أفغانستان

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد إجراء تحقيق شامل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة أودت بحياة ما يصل إلى 10 مدنيين أفغان الشهر الماضي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنه جرى إطلاع بايدن صباح الجمعة على تفاصيل هذه الضربة التي نُفذت في أغسطس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "كان ذلك بطريق الخطأ خسارة كل روح مأساة".

وأكد أقارب المدنيين الأفغان الذين قتلوا "خطأ" في هجوم طائرة أمريكية مسيرة نهاية أغسطس الماضي في كابول، أن الاعتذار الذي قدمته واشنطن "غير كاف" حيال هذا الأمر.