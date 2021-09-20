الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة مخازن خردة مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

حملة مكبرة بدمياط
حملة مكبرة بدمياط

قاد أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، الاثنين، حملة موسعه شارك فيها نواب رئيس المركز و الزملاء من إدارات شؤن البيئة والاشغالات والحملة الميكانيكة.

وتم إزالة مساحات وصلت لخمس قراريط بالوحدة القروية بقرية الرياض كانت مكدسه بالخردة والمخلفات بالمخالفة للقانون والملوثة للبيئة وتم مصادرة نحو 8 طن خردة ما بين حديد وصاج وخشب وكرتون واتخذت الإجراءات القانونية قبل المخالفين وسيتم مواصلة الالتزام بتوجيهات المحافظ لتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.

وقام فريق رقابة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بدمياط تحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية؛ للحفاظ على صحة المواطنين، حيث قام فريق الرقابة بالمرور على 39 منشاة بمركز دمياط منها ١٢ منشأة تدار بدون ترخيص و تم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريًا وتم سحب 107 عينات متنوعة للفحص بالمعامل.

وتحرر 40 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولى الأغذية كما تم إعدام  ٢٠٠ كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الادامى  و١٣٠ لتر عصائر مجهولة المصدر.  

تأتى هذه الحملات فى إطار حرص المنظومة الصحية بدمياط على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء أمن وسليم للمستهلك.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بعض العمليات الجارية بمدينة دمياط وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح الاثنين، حيث استهلتها بزيارة شارع جمال الدين الافغانى الذى يربط بين شارع صلاح سالم و طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط؛ لمتابعة الموقف الحالى به مع إدراجه بخطة رد الشئ لأصله، حيث تضمن المخطط إنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار ورصفه وإنشاء الأرصفة الجانبية.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط دكتورة منال عوض كفر البطيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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