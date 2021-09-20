مصرع شاب متأثرًا بجراحه في حريق لمخلفات زراعية بمركز العياط

لقى شاب مصرعه متأثرًا بجراحه، نتيجة حروق خلال إشعاله النار بمخلفات في أرض زراعية بإحدى قرى العياط، وتم محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق في إحدى قرى العياط بإجراء التحريات تبين أن الشاب خلال إشعاله النار بمخلفات في قطعة أرض زراعية، امتدت النيران إلى ملابسه وأصيب بحروق متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كيفية الوقاية من الحرائق المنزلية

واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.