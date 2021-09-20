الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب متأثرًا بجراحه في حريق لمخلفات زراعية بمركز العياط

حريق لمخلفات زراعية
حريق لمخلفات زراعية

لقى شاب مصرعه متأثرًا بجراحه، نتيجة حروق خلال إشعاله النار بمخلفات في أرض زراعية بإحدى قرى العياط، وتم محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة  التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة إصابته بحروق في إحدى قرى العياط بإجراء التحريات تبين أن الشاب خلال إشعاله النار بمخلفات في قطعة أرض زراعية، امتدت النيران إلى ملابسه وأصيب بحروق متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كيفية الوقاية من الحرائق المنزلية

واشترطت إدارة الحماية المدنية، على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

الإجراءات القانونية النيابة العامة قطعة أرض حروق متفرقة غرفة النجدة بالجيزة العياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

«مش لوحدِك».. كيف أسهمت «حياة كريمة» فى تزويج اليتيمات بمصر؟

النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة طالب الطب بأكتوبر

مستشار الرئيس للصحة: إصابات كورونا حتى الآن مرتفعة لكن أعراضها خفيفة

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

«الذكاء الاصطناعي في الأدب».. روايات ترصد ما ستفعله بنا الآلة

النيابة تأمر بحبس المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا