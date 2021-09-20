الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قومي المرأة» ينظم لقاءً تفاعليًا عن كيفية التعامل مع الضغوط اليومية

التربية الايجابية
التربية الايجابية وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية

نظّم المجلس القومي للمرأة اليوم لقاءً تفاعليًا حول "التربية الإيجابية وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية" وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة سيف كيدز واستهدف موظفى الامانه العامه بالمجلس وأبنائهم.

التربية الايجابية وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية

قدمت سارة عزيز، رئيس مؤسسة سيف كيدز، شرحًا لمجموعة كتيبات للأسرة بعنوان " لأنك مهمه؛ لأنك مهم والتى تم توزيعها كهدايا تذكارية على الحضور، وتهدف الى خلق مساحات آمنة بين أفراد الأسرة الواحدة، وتعزيز مفاهيم المشاركة، إلى جانب مناقشة كيفية تعامل الأم والأب مع الضغوط، وسبل حماية أفراد الأسرة، خاصة الأطفال من أنواع العنف المختلفة وقد حظى اللقاء باستجابه وتفاعل كبير من الحضور.

التربية الايجابية وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية

واستقبلت د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم أميمه الغايش رئيسه لجنه تمكين المرأه بنوادى روتاري مصر على رأس وفد ضم كلا من ماجدة الألفي وسماء القصبى نائبات رئيسة اللجنة ، ومحمد عادل عيد الشافي المنسق المالي لمشاريع الانديه لروتاري مصر  ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال تمكين المرأة.

التربية الايجابية وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية

وعبرت مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون مع نوادى روتارى مصر فى العديد من الملفات الهامة ، واستعرضت أنشطة وجهود المجلس لتحقيق التمكين للمرأة فى جميع المجالات ، واستعرضت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة ، والتى تضم أربعة محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية من العنف بالإضافة إلى محورين متقاطعين هما الثقافة والتشريعات ، ولفتت إلى الدور الهام الذى يقوم به مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة عبر تدريب السيدات والفتيات على إقامة مشروعات صغيرة وتطوير الصناعات التقليدية وتنظيم معارض للحرف التراثية ومساعدتهن فى تسويق منتجاتهن، كما أشارت إلى دور الرائدات الريفيات فى نشر التوعية بجميع القضايا فى كافة قرى ونجوع مصر.

التربية الايجابية وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية
التربية الايجابية وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية
التربية الايجابية وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية
التربية الايجابية وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية
المجلس القومي للمرأة التربية الإيجابية الأمم المتحدة للمرأة مؤسسة سيف كيدز الدكتورة مايا مرسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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