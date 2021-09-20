الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

10 سنوات على العلامة التجارية: مَن هى سيمون روشا؟ (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

10 سنوات مرّت منذ إطلاق سيمون روشا علامتها التجارية التي تحمل اسمها (Simone Rocha)، وحققت نجاحًا تجاريًا لا يمكن إنكاره وتحتوي العلامة التجارية على قائمة كبيرة من المنافذ التجارية.

وعلى الرغم من نجاحها الباهر، لا تزال المصممة متواضعة بالنظر إلى الوراء في السنوات العشر الماضية، تقول وفقًا لموقع vogue: "أنا فخورة للغاية بكوني كنت نشيطة في السنوات السابقة".

كيف بدأت روشا العمل في تنصميم الأزياء؟

تخرجت مصممة الأزياء في مدرسة أزياء سنترال سانت مارتينز عندما رصدتها Fashion East حاضنة المواهب في لندن 2010، وبعد تقديم مجموعتها الأولي في مجال الأزياء حصلت على لقب أفضل مصمم ملابس نسائية لهذا العام في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية في عام 2016. 

لكن تجربتها مع الراحلة لويز ويلسون كان لها أثر في مسيرتها المهنية: "ربما لا أكون المصممة التي أنا عليها اليوم إذا لم ألتق بلويز لقد جعلتني أفهم أهمية العمل الجاد "

SimoneRocha 2021

حياتها الأولي 

ولدت سيمون روشا في أيرلندا لأم إيرلندية وأب صيني وهو المصمم الشهير جون روشا، ونشأت في بيئة كانت الموضة تحتل فيها مكانة كبيرة، لكنها وجدت طريقها في ابتكار الملابس بشكل مستقل.

مع اقتراب عرضها لربيع وصيف 2022، تحدثت المصممة مع Vogue عن رحلة علامتها التجارية المذهلة .

Simone Rocha collection printempst 2016.

10 سنوات من  إبداعات الأزياء النسائية

قالت إنها وضعت التصميمات النسائية باستمرار في صميم كل ما فعلته، سواء كان ذلك مع أعضاء فريقها أو عملائها أو فنانين مثل لويز بورجوا أو روني هورن أو بينا باوش، وإنجذبت للعمل مع بعض الفنانات بشكلا خاص، ولطالما كانت مفتونًا بالمفهوم لتصميم الزي النسائي. 

Simone Rocha collection automnehiver 2017

اختيار عارضات لمنصات عرض الأزياء أمر مهم 

أعتقد أنه من المهم إظهار من يرتدي الملابس على مر السنين، لقد تمكنت من جعل  الشخصيات الاستثنائية  تقوم بعرض الأزياء  مثل كلوي سيفاني و الزنبق كول أو أكثر في الآونة الأخيرة المغنية سيليست والراقصة فرانشيسكا هايوارد. 

تميل أيضا للعمل مع عارضات الأزياء مثل Mika Schneider أو Kiki Willems، اللواتي يتمتعن بجمال جميل، وقالت طاقم الممثلين لا يتعلق أبدًا بعمر معين أو جمال معين إنه دائمًا مزيج حقيقي.

Dfil Simone Rocha automnehiver 2019

أكثر التصميمات المميزة بالنسبة لها 

كان هناك الكثير من تصميماتها التي لا يمكن نسيانها  لكن بعضًا من أكثر الأشياء التي لا تنسى هو رؤية هذه التصميمات علس شخصيات مثل  هيلينا بونهام كارتر، وريهانا، وجويندولين كريستي، وسيندي شيرمان، ولورد. 

العرض القادم لمجموعة روشا لربيع وصيف 2022 

أعادت روشا تخيل بعض القطع المميزة التي حددتها مرة أخرى بما يتماشى مع نظام الألوان والنسب المعتاد للعلامة التجارية، وأضافت أيضًا بعض الأشكال الجديدة الناصعة إلى جانب بعض الأفكار الأخرى.

أمنييتها في السنوات القادمة 


تأمل المصممة أن تكون قادرة علي  على الاستمرار في صنع الملابس التي تلهمها  وتلهم الآخرين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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