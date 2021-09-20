الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: 78.8 % من إجمالي السكان تلقوا جرعتي لقاح كورونا

كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا

أعلنت اللجنة الخاصة لضمان الحصول على إمدادات اللقاحات الماليزية: أن 78,8 % من إجمالي سكان ماليزيا البالغين أو ما يعادل 322,453,18 شخصًا، تلقوا الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت اللجنة، في نشرتها على حسابها الخاص على موقع "تويتر" اليوم الإثنين: أن 22 مليونًا و66 ألف شخص من سكان ماليزيا البالغين قد تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح.

وأضافت: أن 219 ألفًا و81 شخصًا تلقوا جرعة حتى أمس، منها 60 ألفًا و773 جرعة للمطعمين بالجرعة الأولى، والبقية 158 ألفًا و308 جرعات بالجرعة الثانية، ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها من خلال برنامج التطعيم 40 مليونًا و56 ألفًا و375 جرعة.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

اللقاحات ماليزيا كورونا فيروس كورونا التطعيم

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وائل لطفي

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