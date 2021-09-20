5 مترجمات لأعمال صلاح عبد الصبور عن «القومي للترجمة»

شارك المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامى، في احتفال وزارة الثقافة بمرور 40 عامًا على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، بعمل جماعي نقلت فيه خمس مترجمات بارزات للشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، وهي قصيدته "فصول متنوعة"الصادرة في ديوان "شجر الليل" (١٩٧٢) إلى خمس لغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية.

وتعرض القصائد بصوت كل مترجمة يليها تعليق عليها تقديرًا لـ صلاح عبدالصبور، وما قدمه للثقافة العربية، وما أحدثه من ثورة شعرية منذ ظهور ديوانه الأول "الناس في بلادي"1957.

وأعلنت إيناس عبد الدايم، خلال كلمتها بمؤتمر "صلاح عبد الصبور فارس الكلمة" التى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة مرور 40 عاما على رحيله، اليوم، عن إطلاق مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعرى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، حيث من المقرر أن يتم إنتاج العرض الفائز، وعرضه على أحد مسارح الدولة.

أضافت عبد الدايم أنه من المقرر أيضا بث عدد من قصائد ديوان شجر الليل باللغات المختلفة، وكذلك إعلان الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن تخفيض أسعار أعماله المطروحة بالهيئة لبيعها بأسعار رمزية، بجانب عدد من الندوات الثقافية والفكرية.

وقالت إيناس عبد الدايم، إن صلاح عبد الصبور كان صاحب فلسفة خاصة فى أعماله الإبداعية، مشيرة إلى أن الاحتفال بصاحب "مأساة الحلاج" جاء فى إطار حرص القيادة السياسية على الاحتفاظ بمبدعى مصر، وذلك لن يكون باحتفالية واحدة فقط بل بعدة فعاليات.

من جانبه، ثمن أمين عام المجلس الأعلى، جهود وزارة الثقافة في الاحتفال برموز الإبداع المصريين، وأضاف أن عبد الصبور يعد أحد رموز الحداثة الشعرية، وأحد القلائل الذين أسهموا في التأليف المسرحي وتميز بجمال الكلمة ونبل المضمون، فاقت أعماله نظيرتها من تلك التي أبدعها غيره، فهو شاعر متفرد بعمق التأمل وجسارة الرؤية.