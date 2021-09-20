الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تدرس تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما ضد كورونا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

صرح المكلف بتسيير أعمال وزارة الصحة التونسية علي مرابط بأن إدارة الطب المدرسي والجامعي التابعة للوزارة بصدد دراسة مسألة تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية واللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف علي مرابط - في تصريح على هامش زيارته، اليوم الإثنين: لمجمع مختبرات (ميديس) لصناعة الأدوية بولاية نابل - أنه سيتم النظر في إدراج الأطفال من الفئة العمرية المذكورة ضمن أولويات اللقاح أو الاقتصار على الذين يعانون من أمراض مزمنة، منوها بأن الوضع الوبائي في تونس يشهد انفراجا، لاسيما أن نسبة التحاليل الإيجابية أصبحت في حدود 11% مع تسجيل تراجع في عدد الوفيات.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

الصحة التونسية علي مرابط الطب المدرسي كورونا فيروس كورونا

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