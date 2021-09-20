التحالف العربى يدمر زورقين مفخخين بالصليف فى اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ قليل، عن تدمير زورقين مفخخين تتبع ميليشيا الحوثي بالصليف في اليمن، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك يهدد التجارة العالمية.

وأشار التحالف العربي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الإثنين، إلى استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كما ندد التحالف، في بيانه، بانتهاك الميليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

إدانة خليجية

وفي وقتٍ سابق، أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ149، الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، والتي تجاوزت (380) صاروخًا باليستيًا، و(700) طائرة مسيرة، و(200) لغم بحري، و(80) زورقًا مفخخًا.

وأعرب المجلس الوزاري، خلال اجتماعه الخميس الماضي، عن استنكاره لتمادي ميليشيا الحوثي في استهدافها للمدنيين والأعيان المدنية في محافظة البيضاء ومحافظة مأرب وكذلك مخيمات النازحين في مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة المعاناة الإنسانية في اليمن.

ودعا المجلس الوزاري، المجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في المحافظتين، وبتحمل مسئولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.

كما أدان المجلس الوزاري استمرار عرقلة الميليشيات الحوثية، وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال عدم ممارسة المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية للانصياع لمناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان النفط العائم (صافر)، وبأسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.