الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري يلتقي نظيره القبرصي لدعم العلاقات الراسخة بين البلدين

سامح شكري ونظيره
سامح شكري ونظيره القبرصي

‏التقي وزير الخارجية ‎سامح شكري، الاثنين، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس بنيويورك فى إطار العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، وذلك بحسب وزارة الخارجية.

شكري يلتقي نظيرته الألبانية

و‏التقى وزير الخارجية ‫سامح شكري، في وقت سابق الاثنين، نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن ولتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية.

وأعرب سامح شكري خلال اللقاء عن تهانيه لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2022 - 2023.

شكري يلتقي محمد المنفي

وكان وزير الخارجية سامح شكري، بحث الاثنين، مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شأن البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الجارتين الشقيقتين، وذلك في مُستهلِّ زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن سامح شكري جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت الاستقرار  في ليبيا وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها.

كما أكد شكري خلال اللقاء حرص مصر على المُضى قُدمًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، خاصةً على ضوء الزيارات المُتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العُليا المصرية الليبية المُشتركة والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في القاهرة.

وزير الخارجية سامح شكري سامح شكري نيكوس خريستودوليدس نيويورك مصر قبرص

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وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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