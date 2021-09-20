الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خروج الطبعة العربية لرواية «دون طريق بلا إثر» لـ دينيس جوتسكو

رواية دون طريق بلا
رواية دون طريق بلا أثر

صدرت الترجمة العربية لرواية "دون طريق بلا اثر" للكاتب الروسي دينيس جوتسكو، الاثنين، عن المركز القومي للترجمة، والتى  ترجمها عن الروسية مباشرة الكاتب المترجم أحمد صلاح الدين، وذلك بعد إعلان المركز عن صدورها منذ عام.

تتحدث رواية "دون طريق بلا أثر" التي حصلت على جائزة البوكر عام 2005 عن شاب صغير ولد في مدينة تبيليسي، التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، وقضى خدمته العسكرية، وعند عودته وجد أنه أضحى بلا وطن، في حين صار أبناء الوطن القديم من السوفييت أعداء، لا يعرف هذا الشاب سوى اللغة الروسية، فهي لغته الأم.

تجوب حشود تابعي الحركة القومية الشوارع بحثًا عن "المحتلين الروس"، ثم يصرخون فيهم "أخرجوا من تبيليسي جورجيا للجورجيين"، وقرر الشاب الرحيل إلى روسيا، وتحديدًا إلى روستوف على نهر الدون، لكن تواجهه أزمة حقيقية، فهو في حاجة إلى استخراج جواز سفر روسي جديد لأنه لم يعد مواطنًا روسيًا، وهناك قانون جديد يحول بينه وبين تحقيق هذه الرغبة، ولا يعتبر نيل جواز سفر جديد مجرد رغبة في الإقامة، إنما يعد بمثابة معبر للسفر لرؤية ابنه الذي حرمه الفقر منه.

تدور الرواية حول سؤال الهوية: من أكون؟ وتكتسب الرواية بعض الصفات الكافكاوية، فيدور البطل في دوائر بيروقراطية مفزعة، وأوشك على الجنون. يعاني الغربة لأنه يتحدث الروسية بلكنة جورجية.

أضاف "صلاح الدين" في تصريح لـ"الدستور": "دينيس جوتسكو ذو اللكنة الجورجية؛ ولد عام 1969 في تيبليسي بجورجيا، زمن الاتحاد السوفيتي، وحصل على جائزة البوكر الروسي عام 2005، عن روايته "دون طريق بلا أثر"، وأنه لم يسبق لكاتب شاب أن فاز بجائزة البوكر الروسية قبل دينيس، لأن الجائزة تعتبر بمثابة تتويج لتاريخ الكاتب الأدبي، ولكن في حالة جوتسكو، فقد فعلت الظروف التي مر بها فعلتها، من خلال معاناته وتجاربه في النفي الإجباري، ليتحول الكاتب الشاب لرجل يافع يحمل سنوات على كتفيه جعلته يتجاوز عمره الحقيقي".

وأردف: "وأنهى دينيس دراسته الجامعية في مجال الجغرافيا من جامعة رستوف الحكومية، حاليًا يعيش في مدينة رستوف على الدون الروسية، بداية من عام 2000، نشر في عدة جرائد ومجلات منها مجلة "زناميا" الشهيرة، والجريدة الأدبية، صار عضوًا في منتدى الأدباء الشبان الروس".

الكاتب الروسى دينيس جوتسكو رواية دون طريق بلا اثر المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة الترجمة عن الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

النيابة تأمر بحبس المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

وزير التعليم: المدارس لا تملك صلاحية الغلق بسبب كورونا

الرئيس التونسى: البعض حاول استثارة الشارع بتوزيع أموال

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

التحريات تكشف سبب وفاة شاب في حمام مطعم شهير بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا