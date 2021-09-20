"مصر إيطاليا العقارية" توقع بروتوكول تعاون مع "المصرية للاتصالات" لتقديم خدمات متكاملة في مشروعاتها

وقعت شركة مصر ايطاليا العقارية بروتوكول تعاون مع شركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية. وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.

مصر إيطاليا العقارية

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة لبعض المشروعات المملوكة لشركة مصر إيطاليا وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات، بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة مصر إيطاليا العقارية لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية" مضيفا أن "المصرية للاتصالات تمتلك بنية تحتية حديثة وخبرات فنية كبيرة تمكنها من توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم".

مصر إيطاليا العقارية

وقال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: "سعداء بالتعاون مع المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من تاريخ عريق في تقديم خدمات الاتصالات في مصر، بما يضمن حصول عملائنا على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة" مضيفًا " نتطلع دائماَ إلى تقديم أحدث التقنيات التكنولوجيا لكي تلائم كافة إحتياجات العملاء وتزويد مجتمعتنا السكنية بأحدث الإمكانيات لمواكبة التطورات التي وصل إليها العالم."

من جانبه قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات أن التعاون مع شركة مصر إيطاليا العقارية يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها المصرية للاتصالات لدى شركات التطوير العقاري وقدرتها على توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء".

مصر إيطاليا العقارية

وإضاف العسال "ان مصر إيطاليا العقارية تمتلك عدد كبير من المشروعات السكنية والتجارية والساحلية بمحفظة أراضي تصل إلى 6 مليون متر مربع في أنحاء مختلفة بالجمهورية بإستراتيجية تهدف إلى تلبية كافة إحتياجات عملاء الشركة وجعل حياتهم أسهل وأكثر رفاهية.