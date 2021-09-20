الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

"مصر إيطاليا العقارية" توقع بروتوكول تعاون مع "المصرية للاتصالات" لتقديم خدمات متكاملة في مشروعاتها

مصر إيطاليا العقارية
مصر إيطاليا العقارية

وقعت شركة مصر ايطاليا العقارية بروتوكول تعاون مع شركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية. وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.

مصر إيطاليا العقارية

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة لبعض المشروعات المملوكة لشركة مصر إيطاليا وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات، بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة مصر إيطاليا العقارية لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية" مضيفا أن "المصرية للاتصالات تمتلك بنية تحتية حديثة وخبرات فنية كبيرة تمكنها من توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم".

مصر إيطاليا العقارية

وقال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: "سعداء بالتعاون مع المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من تاريخ عريق في تقديم خدمات الاتصالات في مصر، بما يضمن حصول عملائنا على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة" مضيفًا " نتطلع دائماَ إلى تقديم أحدث التقنيات التكنولوجيا لكي تلائم كافة إحتياجات العملاء وتزويد مجتمعتنا السكنية بأحدث الإمكانيات لمواكبة التطورات التي وصل إليها العالم." 
من جانبه قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات أن التعاون مع شركة مصر إيطاليا  العقارية يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها المصرية للاتصالات لدى شركات التطوير العقاري وقدرتها على توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء".

مصر إيطاليا العقارية

وإضاف العسال "ان مصر إيطاليا العقارية تمتلك عدد كبير من المشروعات السكنية والتجارية والساحلية بمحفظة أراضي تصل إلى 6 مليون متر مربع في أنحاء مختلفة بالجمهورية بإستراتيجية تهدف إلى تلبية كافة إحتياجات عملاء الشركة وجعل حياتهم أسهل وأكثر رفاهية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

«مش لوحدِك».. كيف أسهمت «حياة كريمة» فى تزويج اليتيمات بمصر؟

غدًا.. «المركزي» يربط ودائع البنوك بمعدل ثابت

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

السودان يأمل في أن يدفع بيان مجلس الأمن لاستئناف التفاوض حول السد

بايدن يؤيد إجراء تحقيق شامل فى ضربة بطائرة مسيرة فى أفغانستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا