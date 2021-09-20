بيان عراقي حول الطالب المصاب بهجوم جامعة بيرم الروسية

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بيانا حول الطالب العراقي الذي تعرض لإصابة بهجوم مسلح استهدف جامعة روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الإثنين: "نتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وصف بأنه إرهابي، وننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث".

يشار إلى أن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون، في وقت سابق اليوم؛ إثر إطلاق شخص مجهول النار، داخل حرم جامعة بيرم الحكومية في منطقة الأورال الروسية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر بأنه "مصيبة كبيرة للبلاد بأسرها"، داعيا قوات الأمن إلى كشف دوافع مطلق النار، في حين تضاعفت في روسيا عمليات إطلاق النار في السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة.

وقال بوتين: "ما من كلمات يمكنها أن تسكت الألم الناجم عن الحداد وعن هذه الخسائر، خصوصا حين يتعلّق الأمر بشبان بدأوا للتو حياتهم".

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون مقتنياتهم من نوافذ المباني في حرم جامعة بيرم على بعد حوالى 1300 كيلومتر شرق موسكو، قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.

وكانت لجنة التحقيقات الروسية التي تنظر عادة في الجرائم الكبيرة، قد أعلنت في البدء مقتل ثمانية أشخاص إلا أنها خفّضت الحصيلة إلى ست وفيات.

وأضافت أن 28 شخصا يتلقون العلاج من جراء إصابتهم في الاعتداء الذي وقع في جامعة بيرم الوطنية للبحوث.

وقالت في بيان إن عددا منهم يُعالَجون في المستشفى من جروح متفاوتة الخطورة.

وأوضحت أن المهاجم، الذي اتضح في وقت لاحق بأنه طالب في الجامعة، نفذ الاعتداء ببندقية صيد اشتراها في وقت سابق هذا العام.