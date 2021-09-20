الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيان عراقي حول الطالب المصاب بهجوم جامعة بيرم الروسية

أحمد الصحاف
أحمد الصحاف

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بيانا حول الطالب العراقي الذي تعرض لإصابة بهجوم مسلح استهدف جامعة روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الإثنين: "نتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وصف بأنه إرهابي، وننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث".

يشار إلى أن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون، في وقت سابق اليوم؛ إثر إطلاق شخص مجهول النار، داخل حرم جامعة بيرم الحكومية في منطقة الأورال الروسية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر بأنه "مصيبة كبيرة للبلاد بأسرها"، داعيا قوات الأمن إلى كشف دوافع مطلق النار، في حين تضاعفت في روسيا عمليات إطلاق النار في السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة.

وقال بوتين: "ما من كلمات يمكنها أن تسكت الألم الناجم عن الحداد وعن هذه الخسائر، خصوصا حين يتعلّق الأمر بشبان بدأوا للتو حياتهم".

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون مقتنياتهم من نوافذ المباني في حرم جامعة بيرم على بعد حوالى 1300 كيلومتر شرق موسكو، قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.

وكانت لجنة التحقيقات الروسية التي تنظر عادة في الجرائم الكبيرة، قد أعلنت في البدء مقتل ثمانية أشخاص إلا أنها خفّضت الحصيلة إلى ست وفيات.

وأضافت أن 28 شخصا يتلقون العلاج من جراء إصابتهم في الاعتداء الذي وقع في جامعة بيرم الوطنية للبحوث.

وقالت في بيان إن عددا منهم يُعالَجون في المستشفى من جروح متفاوتة الخطورة.

وأوضحت أن المهاجم، الذي اتضح في وقت لاحق بأنه طالب في الجامعة، نفذ الاعتداء ببندقية صيد اشتراها في وقت سابق هذا العام.

وزارة الخارجية العراقية هجوم مسلح جامعة روسية العراق موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

السيسي يتناول ملف خطورة «سدود الأنهار» باجتماع «رؤساء الدول حول المناخ»

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

«حرامى الكولمان والمتحرّش».. أصل 5 فيديوهات أشعلت فيسبوك

أسعار بترول الخليج تقفز لأعلى مستوى منذ شهرين

سقوط سيارة محملة بكتب دراسية فى ترعة المريوطية

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا