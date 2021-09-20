الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القدر ينقذ مواطنا دهسته سيارة في التجمع الأول

اسعاف
اسعاف

أنقذ القدر مواطناً من الموت اصطدمت به سيارة أثناء عبوره أحد الشوارع الرئيسية في منطقة التجمع الأول.

وتم نقل المصاب في سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً من الأهالي بوجود مصادمة ومصاب بأحد الشوارع بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء عبور المصاب للشارع دهسته سيارة مسرعة.

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف وتم نقل المصاب للمستشفى وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

غرفة عمليات حركة المرور سيارة إسعاف مصاب التجمع الاول تعاطي المواد المخدرة حملات مرورية مكبرة تفريغ كاميرات المراقبة

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وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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