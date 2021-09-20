عصابة «تجار مزيفين» تنصب على شركة توريد أغذية في الزواية الحمراء.. قرار حبس
أصدرت اليوم الإثنين جهات التحقيق بالزاوية الحمراء قرارا بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في النصب على شركات التوريد والاستيلاء على كمية من البضائع.
وطلبت جهات التحقيق من المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.
تمكّن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بمنطقة الزاوية الحمراء، لقيامهما بالنصب على إحدى الشركات والاستيلاء على كميات من البضائع منها.
تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من شريك بإحدى الشركات ومدير مبيعات بذات الشركة، بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من البضائع (مواد غذائية) عقب إيهامهما بأنهما أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية وقيامهما بدفع جزء من قيمة تلك البضائع، والاتفاق معهم على دفع باقي المبلغ المتبقي على دفعات، إلا أنهما اكتشفا تعرضهما لواقعة نصب.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالنصب على الشاكين والاستيلاء منهما على كميات من البضائع بالاشتراك مع المتهم الهارب عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية بقصد إعادة بيعها مرة أخرى لتجار المواد الغذائية، وتم بإرشادهم استهداف 3 مخازن ملك أحد المتهمين كائنين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.
وعثر داخل المخازن على كميات كبيرة من السلع الغذائية (متحصلات الواقعة ومتحصلات وقائع أخرى) ومبلغ مالي من متحصلات وقائع النصب وسيارة نقل والمستخدمة في ارتكاب الوقائع ملك نجل أحد المتهمين.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماهما والمتهم الهارب بالنصب عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود من قبل رجال المباحث لضبط المتهم الهارب.