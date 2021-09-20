الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عصابة «تجار مزيفين» تنصب على شركة توريد أغذية في الزواية الحمراء.. قرار حبس

حبس
حبس

أصدرت اليوم الإثنين جهات التحقيق بالزاوية الحمراء قرارا بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في النصب على شركات التوريد والاستيلاء على كمية من البضائع.

وطلبت جهات التحقيق من المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تمكّن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بمنطقة الزاوية الحمراء، لقيامهما بالنصب على إحدى الشركات والاستيلاء على كميات من البضائع منها. 

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من شريك بإحدى الشركات ومدير مبيعات بذات الشركة، بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من البضائع (مواد غذائية) عقب إيهامهما بأنهما أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية وقيامهما بدفع جزء من قيمة تلك البضائع، والاتفاق معهم على دفع باقي المبلغ المتبقي على دفعات، إلا أنهما اكتشفا تعرضهما لواقعة نصب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالنصب على الشاكين والاستيلاء منهما على كميات من البضائع بالاشتراك مع المتهم الهارب عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية بقصد إعادة بيعها مرة أخرى لتجار المواد الغذائية، وتم بإرشادهم استهداف 3 مخازن ملك أحد المتهمين كائنين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وعثر داخل المخازن على كميات كبيرة من السلع الغذائية (متحصلات الواقعة ومتحصلات وقائع أخرى) ومبلغ مالي من متحصلات وقائع النصب وسيارة نقل والمستخدمة في ارتكاب الوقائع ملك نجل أحد المتهمين.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماهما والمتهم الهارب بالنصب عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود من قبل رجال المباحث لضبط المتهم الهارب.

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