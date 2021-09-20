هل الضرب فعال في تربية الأطفال؟.. خبراء يجيبون

حان الوقت للآباء للتخلي عن القول المأثور القديم القائل بأن الأطفال يستحقون للضرب من أجل التعلم، حيث أصدرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال مؤخرًا بيانًا قويًا ينصح الآباء بعدم صفع الأطفال، بناءً على مجموعة متزايدة من الدراسات التي تُظهر أن الأسلوب التأديبي يضر أكثر مما ينفع، وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic" الطبي.

وأظهرت الأبحاث التي أجريت على مدار العشرين عامًا الماضية أن الصفع يزيد من العدوانية لدى الأطفال الصغار وغير فعال في تغيير سلوكهم غير المرغوب فيه.

وربطت الدراسات أيضًا بين الصفع وزيادة خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية وضعف نمو الدماغ، حيث أفاد حوالي نصف الآباء الذين تقل أعمارهم عن 36 عامًا أنهم ضربوا أطفالهم.

هل الضرب فعال في تربية الأطفال؟

تضمن بيان الاكاديمة الامريكية لطب الأطفال، أن الذين تعرضوا للصفع في سنواتهم الأولى كانوا أكثر عرضة للعنف، وأظهروا سلوكًا أكثر عدوانية في مرحلة ما قبل المدرسة، وزادوا من خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية وانخفاض احترام الذات.

في حين أن الصفع قد يخلق إحساسًا بالخوف لدى الطفل في تلك اللحظة، إلا أنه لن يحسن السلوك على المدى الطويل، كما يقول الخبراء.

وأدانت الأكاديمية أيضًا الإساءة اللفظية، موضحة أن الصراخ بطريقة تهين الطفل أو يهينه أو يخجله له أيضًا آثار سلبية على نمو الدماغ.

خبراء يحذرون.. «لا تضرب أطفالك»

وتظهر الأبحاث أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب ولعنف من قبل الإباء، يتعرضون لتغيرات في قدراتهم المعرفية على المدى البعيد.

وينصح الخبراء، بضرورة امتداح السلوكيات الجيدة والاحتفال بها، حيث يساهم ذلك في تعزيز الثقة بالنفس للأطفال.

كما أن إعادة توجيه السلوك السيئ لطفل من الأمور الصحية في تربية الأبناء، وذلك من خلال الإرشاد إلى الطريق الصحيح وتجنب الضرب والصفع.