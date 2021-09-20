117 % نموًا في مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة خلال يوليو الماضي

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة سجل نحو 1722 نقطة خلال يوليو الماضي، مقارنة بنحو 1059 نقطة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغ 663% وشهري 117%، بعد أن سجل في يونيو السابق عليه نحو 1605 نقطة.

أشار التقرير، حصلت الدستور علي نسخة منه، إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هى: "المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي".

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد واصلت تراجعها في ختام تعاملات اليوم منتصف الأسبوع، واليوم الثاني على التوالي، بدعم من عمليات بيع هيسترية قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه.