الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

117 % نموًا في مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة خلال يوليو الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة سجل نحو 1722 نقطة خلال يوليو الماضي، مقارنة بنحو 1059 نقطة عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي بلغ 663% وشهري 117%، بعد أن سجل في يونيو السابق عليه نحو 1605 نقطة.

أشار التقرير، حصلت الدستور علي نسخة منه، إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هى: "المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي". 

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد واصلت تراجعها في ختام تعاملات اليوم منتصف الأسبوع، واليوم الثاني على التوالي، بدعم من عمليات بيع هيسترية قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه.

مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة خلال يوليو
مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة خلال يوليو
مؤشر قطاع الاتصالات البورصة يوليو نمو 2021

مواد متعلقة

مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة يربح 692 نقطة خلال الربع الثاني من 2021

نمو مؤشر قطاع الاتصالات فى البورصة 130% خلال مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

السيسي يتناول ملف خطورة «سدود الأنهار» باجتماع «رؤساء الدول حول المناخ»

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

«حرامى الكولمان والمتحرّش».. أصل 5 فيديوهات أشعلت فيسبوك

أسعار بترول الخليج تقفز لأعلى مستوى منذ شهرين

سقوط سيارة محملة بكتب دراسية فى ترعة المريوطية

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا