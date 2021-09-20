الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص يتفقون على دعم المبادرات الرئاسية

المنتدى العربي لصحة
المنتدى العربي لصحة المرأة

استكمل المنتدى العربي لصحة المرأة جلساته لليوم الثانى، أمس، وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدنى والقطاع الخاص الطبي، ومشاركة ممثلي بعض الدول العربية عن بعد بخاصية (الأون لاين)، برئاسة د. محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وخلال جلسات اليوم الثانى تم تخصيص جزء من المقابلات عن بعد مع كبار المتخصصين فى مجال صحة المرأة بدول عربية مختلفة واتفق المشاركون فى المنتدى على التعاون واستمرار التواصل فيها بينهم لتنظيم حملات توعية خاصة بصحة المرأة وخاصة أمراض السرطان والعمل على القضاء عليها.

كما أشاد المشاركون بالمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والمتمثلة فى مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأة، وأجمعوا على ضرورة أن يكون المنتدى مكمل لعمل تلك المبادرة ومساهمًا فى العمل على إنجاحها.

وكرم د. محمد العزب، رئيس المنتدى والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة السادة الحضور من مختلف المؤسسات المعنية بتطوير الصحة العامة والقطاع الصحى فى مصر.

ويهدف المنتدى العربي لصحة المرأة إلى إلقاء الضوء على السرطانات التي تهدد صحة المرأة وخاصة سرطان الثدي والجهاز التناسلي مثل سرطان عنق الرحم والمبيض والرحم، وكذلك رفع مستوى الوعي الصحى لدى المرأة العربية لتجنب الإصابة بأمراض السرطان الأكثر انتشارا بين المرأة، وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر.

وانطلق المنتدى السبت تحت شعار "المرأة والسرطان.. من الوقاية إلى التعافي" برعاية الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بحضور كلًا من وزيرة التضامن الاجتماعى د. نيفين قباج، ود.أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية، ود.هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة وعدد من الشخصيات العامة.

المنتدى العربي لصحة المرأة
المنتدى العربي لصحة المرأة
المنتدى العربي لصحة المرأة المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية منظار عنق الرحم دول عربية المبادرات الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

«الاتصالات»: أعداد مشتركي المحمول تقفز لـ100 مليون مشترك خلال يوليو

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

«العمّة رأس حربة في الجريمة».. مصرية تزوّجت من أجنبي فاختطف رضيعها

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

العثور على جثة شاب في حمام مطعم بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" في الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا