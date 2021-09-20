ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص يتفقون على دعم المبادرات الرئاسية

استكمل المنتدى العربي لصحة المرأة جلساته لليوم الثانى، أمس، وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدنى والقطاع الخاص الطبي، ومشاركة ممثلي بعض الدول العربية عن بعد بخاصية (الأون لاين)، برئاسة د. محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وخلال جلسات اليوم الثانى تم تخصيص جزء من المقابلات عن بعد مع كبار المتخصصين فى مجال صحة المرأة بدول عربية مختلفة واتفق المشاركون فى المنتدى على التعاون واستمرار التواصل فيها بينهم لتنظيم حملات توعية خاصة بصحة المرأة وخاصة أمراض السرطان والعمل على القضاء عليها.

كما أشاد المشاركون بالمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والمتمثلة فى مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأة، وأجمعوا على ضرورة أن يكون المنتدى مكمل لعمل تلك المبادرة ومساهمًا فى العمل على إنجاحها.

وكرم د. محمد العزب، رئيس المنتدى والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة السادة الحضور من مختلف المؤسسات المعنية بتطوير الصحة العامة والقطاع الصحى فى مصر.

ويهدف المنتدى العربي لصحة المرأة إلى إلقاء الضوء على السرطانات التي تهدد صحة المرأة وخاصة سرطان الثدي والجهاز التناسلي مثل سرطان عنق الرحم والمبيض والرحم، وكذلك رفع مستوى الوعي الصحى لدى المرأة العربية لتجنب الإصابة بأمراض السرطان الأكثر انتشارا بين المرأة، وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر.

وانطلق المنتدى السبت تحت شعار "المرأة والسرطان.. من الوقاية إلى التعافي" برعاية الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بحضور كلًا من وزيرة التضامن الاجتماعى د. نيفين قباج، ود.أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية، ود.هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة وعدد من الشخصيات العامة.