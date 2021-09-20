الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الزراعة يوجه برفع كفاءة مزرعة بحوث الخضر بالقليوبية

جولة وزير الزراعة
جولة وزير الزراعة

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مزرعة بحوث الخضر بمحافظة القليوبية والتي تقع على مساحة 42 فدان تابعة لمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها بدلا من تركها دون استغلال يحقق عائد للدولة وخدمة المواطنين فى جميع المحافظات.

 ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة رفع كفاءة المزرعة وإدارتها اقتصاديا وحسن استغلالها حيث تحتوى على حوالي 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

كما قام الوزير بزيارة موقع الزراعات المحمية بمدينة طوخ والذي يقع على مساحة 4 أفدنة يحتوي على 18 صوبة زراعية وتفقد أيضا بعض الاصول التابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي وتقرب حوالي 14 فدان بقرية ميت راضي بمركز بنها.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة رفع كفاءة جميع الأصول التابعة للوزارة وإدارتها اقتصاديا سواء من خلال الوزارة أو بالشراكة مع أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص حتى يكون لها مردود ايجابي على البلد وتحقق الأهداف المرجوة منها.

حضر الجولة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانيه والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والمستشار سعيد صالح مسئول ملف رفع كفاءة الاصول بالوزارة والدكتور ايمن حمودة مدير معهد البساتين والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وبعض قيادات الوزارة .

وزارة الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة القليوبية عبدالحميد الهجان المجتمع المدنى القطاع الخاص البحوث الزراعية أصول الدولة السيد القصير وزير الزراعة

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